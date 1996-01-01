Во Владивостоке почтили память узников концлагерей

В приморской столице состоялся традиционный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Члены городской и краевой организаций бывших узников фашизма, ветераны, военнослужащие, студенты и школьники почтут память погибших в концлагерях, фашистских застенках и на фронтах Великой Отечественной войны.

Напомним, что сегодня в Приморском крае проживает 980, а во Владивостоке 182 бывших узника фашистских лагерей.