В Приморье построят тоннель для леопардов

Проект автомобильного тоннеля на трассе "Раздольное - Хасан" для миграции дальневосточных леопардов будет готов в августе, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента дорожного хозяйства края, проект будет полностью сдан к 31 августа. Сегодня практически завершен сбор исходных данных. В ближайшее время начнутся геологические изыскания.