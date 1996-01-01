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Окорочка и другие соцобязательства
На прошлой неделе в четвертый раз собиралась антикризисная комиссия Законодательного Собрания Приморского края.
Ознакомление с российской антикризисной программой внушает оптимизм. Красиво и с размахом. На 48 страниц, с принародно-экспертным обсуждением на страницах "Российской газеты".
Правда, она сильно теряет от перевода с языка федеральных высот полета мысли на местный, сугубо прикладной диалект. Так "реализация антикризисных мер в субъектах РФ" в Приморье оказывается планом по реализации хлебно-окорочковой экспансии.
Грустно, конечно. А что вы хотели от текущих реалий? На прошлой неделе в четвертый раз собиралась антикризисная комиссия Законодательного собрания Приморского края. На повестке дня три вопроса: стоимость ГМС, тарифы на электроэнергию и формирование реестра организаций и предприятий, имеющих экономическую и социальную значимость для края. На этот раз на ковер вызывали руководителей ЗАО "Горнохимическая компания Бор", ЗАО "Михайловский бройлер" и ОАО "Владхлеб". Вопрос по "Бору" тут же отложили из-за неявки руководителя по причине, признанной собравшимися уважительной. "Михайловский бройлер" и "Владхлеб" таки бросили своих представителей под танки, но не первых лиц компаний. От представителей потребовали отчет о тратах безвозмездно поступивших компенсационных сумм за 2007 и 2008 гг., а также рассказ о видах на рациональное использование средств, только запланированных к поступлению на текущий год.
ОАО "Владхлеб" и ЗАО "Михайловский бройлер" в списке получателей бюджетных вливаний не только потому, что хлеб и окорочка - стали традиционной пищей несреднего класса населения. Предприятия обеспечивают занятость, только по официальным статистическим данным, в Приморском крае на 1 апреля 41600 безработных, 4460 готовы на высвобождение и 141,6 млн руб. просроченных платежей заработной платы. Социальная значимость продукции налицо, и деньги на компенсацию расходов на электроэнергию оба предприятия, разумеется, получат. Как получали в 2007 и 2008 гг. и без антикризисной программы. Однако в 2009 г. предприятиям в мягкой ненавязчивой форме за те же выделяемые из бюджета края деньги хотят навязать дополнительные обязательства. Например, не поднимать цены на продукцию или дать гарантию неувольнения сотрудников.
От ответов на вопросы в лоб представители компаний уходили виртуозно и аргументированно. Например, в стоимости буханки "Подольского" собственно энергозатраты составляют менее 3%.То есть 5,2 копейки на булку. "Вы всегда размахиваете "Подольским" как неким социальным флагом. При этом вес буханки уже не 600 г, а 550, отпускные цены с осени прошлого года поднялись не на копейки, а на рубли," - пенял "Владхлебу" председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Сергей СИДОРЕНКО, помимо всего прочего отвечающий за меры по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары. Доводы обеих сторон понятны, как, собственно, понятен и исход дела.
К "Михайловскому бройлеру", сумевшему предоставить отчетность, близкую к блестящей - вопреки мировому экономическому кризису компания расширяет производство и в связи с этим набирает сотрудников, - была только одна претензия. Увеличение производства еще на 5000 тыс. тонн куриного мяса и доведение производственных результатов до 27 тыс. тонн связано с выходом на рынки других регионов РФ Сибири и Дальнего Востока. Проследить распределение "льготных" денег не представляется возможным. Да компания и не скрывает своего намерения вложить деньги в развитие.
Для предприятий, не попавших в список имеющих право на компенсацию затрат на энерготарифы, новостей следует ждать после 22 апреля. Вопрос стоимости КВт-часа будет решаться на федеральном уровне правительственной антикризисной комиссией. По идее, должны снизить. С ценами на ГСМ ситуация грустная, треть посевных площадей края в этом году уже не будут засеяны из-за отсутствия у фермеров денег на ГСМ. И регулировать цены на нефтепродукты в отдельно взятом колхозе даже силами антикризисной комиссии не представляется возможным.
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