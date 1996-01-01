Родная чужбина

Представляете, приглашаете вы в гости милых вашему сердцу людей, а они, глядя вам в глаза, откровенно так и говорят: а не пойдем мы к тебе, потому как неуютно у тебя дома, бардак, опять же, полный. Да и, кажется нам, что обманешь ты нас... Обидно такое услышать? Еще как! Увы, именно так думают о нашем с вами государстве наши бывшие соотечественники.

Весьма любопытное мероприятие состоялось на прошедшей неделе в столице - в стенах Федеральной миграционной службы ответственные товарищи пытались подвести итоги разрекламированной программы по переселению соотечественников в самые далекие и постылые регионы России. Итог таков: вместо 300 000 "плановых" человек к нам приехало лишь 10 000.

У социологов есть понятие "статистическая погрешность". Это когда допускается некоторая неточность, которая фактически не влияет на общие результаты. Выполнение плана 1/30 - это, думается, из той же области. Есть подозрение, что среди "десятитысячников" многие и так собирались переехать жить в Россию, а тут и повод подвернулся. То есть никакого прорыва не произошло. Понятное дело, что чиновники, например, в лице руководителя ФМС Константина РОМОДАНСКОГО ни о каком провале не говорят. Подумаешь, выполнили план на 1/30, так ведь процесс-то пошел! "Механизм возвращения соотечественников отработан детально, - заявил главный по мигрантам. - Требуется только небольшая шлифовка".

Представьте, что группе конструкторов поручено создать автомобиль. Им выделяют кучу денег, ресурсы. Всем хороша машина получилась. Бока лакированные, диски литые хромированные, кресла кожаные. Одна проблема - не едет, гадина. Ну, да ладно, говорят конструкторы заказчикам, не расстраивайтесь, это мелкий недочет.

Но не буду больше язвить. Главная проблема тут в другом. Очень странно видеть удивленные лица чиновников - такая благородная идея, такие огромные деньги, а они не едут?! Откровенно заявляю, что все "мелкие недочеты" были известны еще в самом начале реализации программы. Об этом говорили и специалисты, и критики-профаны, типа меня. Примерно с год назад на этом месте вышла колонка с моими нелепыми вопросами о программе. Как оказалось, даже неспециалисту было понятно, что программа работать будет с большим скрипом, ввиду своей явной ущербности.

Понятно, что цифра в 300 тыс. человек явно завышена, но не в тридцать же раз? Для примера рассмотрим ситуацию с переселением в наши пенаты.

"ЗР" конкретно писал о ситуации с переселенцами в Дальнегорске. Несколько человек, действительно, приехали сюда из Средней Азии жить и работать. Что в итоге? Спустя пару-тройку месяцев несколько переселенцев-мужчин подались на заработки в другие края. Причина проста - зарплата на новом месте была просто смешной по сравнению с дороговизной жизни. За комнатку (или две, если на семью) в общаге приходилось платить до 6 (шести) тыс. руб. в месяц при зарплатах в 7-8 тыс. Тут никакие подъемные не помогут... Теперь скажите, а разве до приезда этих людей никто не знал, что найм общаговской халупы будет стоить баснословных денег? Или никто не догадывался, что работать на дальнегорских предприятиях никто не рвется как раз из-за откровенно нищенских зарплат? Знали!!! Тогда зачем было фактически обманывать людей, заманивая их в далекие края с жесткими условиями жизни. Ответ, думаю, прост - чиновникам просто нужно отчитаться о "выполнении и перевыполнении".

Исключительно на Приморье тут нечего грешить. У нас в крае хоть не унижали и не издевались над людьми. В одной из областей миграционные же власти по полгода мурыжили переселенцев, отказываясь их прописывать и выдавать новые паспорта. Детей не брали в школу и не принимали в больницах. Вот такие мелкие недоразумения. В итоге первопроходцы-переселенцы сигнализировали своим друзьям, знакомым, родственникам. "Я так и сообщил брату, что сюда не стоит ехать", - сказал "ЗР" один дальнегорский переселенец.

Похоже, и такого предупреждения не требуется - большинство предприятий снимают свои заявки. Кризис! Но чиновники держатся бодрячком и не сдаются. В том же Дальнегорске все еще ждут переселенцев - теперь уже медиков и учителей для школы искусств. Похоже, места в элитной (судя по ценнику) общаге остались. Традиционно нищенские бюджетные зарплаты предоставляются. Добро пожаловать!