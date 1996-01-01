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Кризис детскому творчеству не помеха!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

30 апреля отметит свой 40-летний юбилей детская школа искусств №6. О грядущем празднике, школе и о перспективах на ближайшее время нам рассказала Людмила Александровна КОРГУНОВА, директор муниципального учреждения дополнительного образования детей, заслуженный работник культуры РФ.

- Людмила Александровна, чем сегодня занимается ваша школа и какие направления в ней действуют на данный момент?

- Хотелось бы сказать, что наша школа - единственная в своём роде в городе, которая содержит в себе сразу столько направлений. На базе нашей школы созданы музыкально-хоровое, театральное, художественное и хореографическое отделения. В будущем году мы планируем ввести класс электронной музыки и класс дизайна и фотографии.

- Что Вы можете сказать о преподавательском составе школы и о приёме ребят на обучение?

- У нас много молодых, но вместе с тем очень творческих и инициативных педагогов. Наш коллектив насчитывает около 50-ти преподавателей, есть из них и выпускники нашей школы. Несмотря на то что приём детей ограничен, и несмотря на то что сейчас непростое время, к нам всё равно приходит много ребят. Мы принимаем детей в возрасте от 6 и 7 лет, в зависимости от выбранного ими направления. Сейчас у нас более 600-сот воспитанников.

- Понятно, что ребята после выпуска приобретают множество навыков и способностей, развиваются творчески. Хотелось бы узнать, есть ли ещё какие то плюсы у ребят, заканчивающих школу?

- Мы поддерживаем тесную дружескую связь с вузами, например с Дальневосточным государственным техническим университетом, Медицинским университетом. После обучения в нашей школе ребятам легче поступить в данные вузы, так как учебные заведения нуждаются в творческих, интересных, артистичных личностях.

- Людмила Александровна, а какова стоимость обучения в школе искусств?

- Всё зависит от выбранного направления, но в целом составляет около 500-сот рублей в месяц. Помимо муниципального финансирования, большую помощь оказывают родители учащихся, главным образом при подготовке концертных костюмов и декораций, а также на внутренний ремонт, что даёт нам возможность создавать благоприятные условия для учёбы и творчества.

- Скажите, а участвуют ли ребята в каких-то интересных конкурсах, мероприятиях?

- Да, безусловно. Помимо школьных и городских олимпиад, наши коллективы учавствуют в международных конкурсах, мы выезжаем в Китай, Корею, Японию. У нас много талантливых ребят, о чём говорят наши многочисленные награды.

- Людмила Александровна, что бы Вы хотели пожелать своим нынешним и будущим ученикам?

- Здоровья, счастья, успехов в учёбе, всегда оставаться и быть самими собой, новых, а для кого то будущих творческих побед!

К юбилею здесь готовятся основательно. Проводится капитальный ремонт, ученики и учителя совместными усилиями составляют программу праздничного концерта. На который ожидаются выпускники всех лет. Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 40-летия школы искусств №6, состоится 30 апреля, в концертном зале бывшего дворца Ленина. Начало в 18.30.

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