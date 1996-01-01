Во Владивостоке пересчитают пассажиров

12 и 15 апреля будут проходить опросы и анкетирования водителей и пассажиров абсолютно на всех линиях и направлениях общественного транспорта. В воскресенье с шести часов утра преподаватели и студенты ВГУЭС начнут проводить это емкое анкетирование, которое продлится до самого закрытия маршрутов. В среду на опросы выйдет на порядок больше человек.

Опросы и анкетирования пройдут не только на всех линиях автобусов, но также и на всех линиях трамваев, "маршруток", троллейбусов, катеров и паромов. Столь масштабный проект будет способствовать подготовке к таким важным мероприятиям как 150-летие Владивостока и форум АТЭС-2012. Также важной причиной проведения этого опроса является то, что работа общественного транспорта в нашем городе оставляет желать лучшего, да и плотность движения на дорогах нельзя назвать удовлетворительной. На основе анкет и диктофонных записей, сделанных в ходе опроса, будут делаться выводы о потребности в тех или иных маршрутах, их экономической целесообразности, а также будет составлен рейтинг компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров.

Подобное обследование проводилось 20 лет назад, и с тех пор мало, что улучшилось в транспортной области. Остается надеяться, что этот опрос принесет свои результаты, которые в дальнейшем помогут решить столь многие проблемы на дорогах Владивостока. А жителям города лишь требуется немного терпения и внимания, чтобы все-таки анкетирование принесло свои плоды.