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Во Владивостоке пересчитают пассажиров
12 и 15 апреля будут проходить опросы и анкетирования водителей и пассажиров абсолютно на всех линиях и направлениях общественного транспорта. В воскресенье с шести часов утра преподаватели и студенты ВГУЭС начнут проводить это емкое анкетирование, которое продлится до самого закрытия маршрутов. В среду на опросы выйдет на порядок больше человек.
Опросы и анкетирования пройдут не только на всех линиях автобусов, но также и на всех линиях трамваев, "маршруток", троллейбусов, катеров и паромов. Столь масштабный проект будет способствовать подготовке к таким важным мероприятиям как 150-летие Владивостока и форум АТЭС-2012. Также важной причиной проведения этого опроса является то, что работа общественного транспорта в нашем городе оставляет желать лучшего, да и плотность движения на дорогах нельзя назвать удовлетворительной. На основе анкет и диктофонных записей, сделанных в ходе опроса, будут делаться выводы о потребности в тех или иных маршрутах, их экономической целесообразности, а также будет составлен рейтинг компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров.
Подобное обследование проводилось 20 лет назад, и с тех пор мало, что улучшилось в транспортной области. Остается надеяться, что этот опрос принесет свои результаты, которые в дальнейшем помогут решить столь многие проблемы на дорогах Владивостока. А жителям города лишь требуется немного терпения и внимания, чтобы все-таки анкетирование принесло свои плоды.
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