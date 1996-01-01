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Медики бьют тревогу: дети попрошаек болеют часто и тяжело
На ул. Светланская, Семеновская, остановке "Авангард" во Владивостоке можно часто увидеть женщин-попрошаек с маленькими детьми на руках. Роль детей очевидна - лишний повод разжалобить сердобольных прохожих.
Этим горе матерям, многие из которых являются профессиональными попрошайками, по большому счету, все равно, что, сидя на морозе, в сырости, они подвергают детей опасности. Такие дети очень часто болеют, что опровергает расхожее мнение, что дети асоциальных элементов крепки здоровье. Кроме того, такие дети большую часть суток дышит выхлопными газами, что также не может не сказаться на детском здоровье.
Отдел по работе с несовершеннолетними Фрунзенского РУВД после многочисленных жалоб пообещал провести проверку таких матерей, но пока дальше обещаний дело не сдвинулось.
Между тем, к примеру, врачи одной из городских больниц Владивостока в разговоре с корреспондентом "ЗР" сообщили, что таких детей в стенах больницы они видели не раз. Многие из них уже имеют хронические заболевания.
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