Термометр для общества

"Статистика - это то же производство, причем не менее серьезное, чем какой-нибудь высокотехнологичный завод, - уверен руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, кандидат экономических наук Виктор ШАПОВАЛОВ. - Информация, которую мы производим, используется для принятия важных стратегических решений, на основе которых и строится будущее города, региона, государства..."

Виктор Федорович в статистике не новичок. Назначению на должность руководителя Приморскстата, которую он занимает уже более пяти лет, предшествовала многолетняя деятельность на позиции заместителя генерального директора компании "Приморскуголь" по экономике и финансам. В его ведении находился мощный информационно-вычислительный центр со штатом около 150 человек, осуществляющий ведомственную статистику Минуглепрома и анализирующий около 40 направлений деятельности компании. Переход на новую должность расширил масштаб деятельности и наложил еще большую ответственность.

О том, какие задачи решает сегодня возглавляемая им служба, а, главное - какие возможности она предоставляет всем заинтересованным в точной и объективной информации дальневосточникам, Виктор Шаповалов рассказал "ДК".

- Виктор Федорович, российской статистике более 200 лет, приморской - 70, насколько восприимчива ваша служба к изменениям, происходящим в обществе, меняются ли стоящие перед ней задачи?

- Безусловно, адаптация статистики к новым социально-экономическим условиям происходит перманентно: появляются новые системы показателей, направления в статистическом изучении явлений, ранее не наблюдавшиеся в экономике или социальной сфере. Мощный толчок развитию нашей отрасли дал вступивший в силу в 2007 году Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ". И сегодня мы планомерно переходим на международные стандарты статистической отчетности (причем, исследуем ситуацию даже глубже, чем предусмотрено их требованиями).

Если говорить о новых направлениях нашей деятельности, то одним из главных является переход от производственных показателей к показателям услуг, по которым оценивается качество жизни.

- Каким образом?

- Существует индекс развития человеческого потенциала, состоящий из трех показателей: продолжительности жизни, образования и ВВП на душу населения. И чем больше доля услуг в общем объеме внутреннего валового продукта, тем выше уровень развития государства. Россия не может быть причислена к развитым странам, т.к. в ее сфере услуг создается меньше 60% ВВП. (В Приморье, кстати, ситуация обратная: 65% приходится на услуги и 35% на производство, что, правда, обусловлено не высоким уровнем жизни, а исторически сложившейся инфраструктурой края). Но статистика услуг только развивается, и методология будет корректироваться и совершенствоваться.

Кроме того, вот уже два года в рамках федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" мы участвуем в оценке эффективности работы органов власти Приморского края (показатели разрабатывало Минэкономразвития), а в апреле - впервые в истории России - примем участие в оценке результативности деятельности глав городов и районов. В итоге это поможет не только выявить сферы, требующие приоритетного внимания, и предпринять меры для улучшения ситуации, но и позволит любому гражданину оценить эффективность избранной им власти, сравнить ее с результатами работы в других муниципалитетах. Ознакомиться с этой информацией можно на сайте www.gks.ru.

- А ключевые задачи статистики изменились?

- Они остались прежними: наблюдать, измерять, обобщать, обосновывать и доказывать существование или отсутствие каких-либо явлений в экономике и социальной сфере Приморья и доводить информацию до широких слоев общества. Подчеркну, не только до органов власти, как думают многие, но и до жителей края и региона. Около 250 баз данных и тысячи всевозможных показателей, которыми мы располагаем, позволяют отследить и проанализировать ситуацию в любой области: демографии, образования, здравоохранения, производства и т.д. Причем не только в Приморье, но и в любом городе, регионе или России в целом.

Тесное взаимодействие с региональными органами статистики и наличие мощной серверной (кстати, одной из самых современных в Приморском крае) позволяют получать необходимую заказчику информацию (за исключением конфиденциальных данных по конкретным респондентам) очень оперативно. Допустим, запрос в Калининград и получение ответа (если это не требует анализа не исследованных ранее явлений) занимают около часа.

Мы предлагаем широчайший перечень бюллетеней, докладов и аналитических записок по различным показателям экономики и социальной сферы Приморья, в т.ч. в сравнении с другими субъектами Дальнего Востока и России. И активно работаем над созданием электронной библиотеки. На нашем сайте - www.primstat.ru - можно ознакомиться с каталогом наших изданий, проанализировать их рейтинг. Часть информации находится в бесплатном доступе, остальная предоставляется на коммерческой основе (все деньги уходят в федеральный бюджет), что, согласитесь, справедливо: обзоры, аналитика - это интеллектуальный труд, который должен оплачиваться.

Компании, нуждающиеся в постоянном обеспечении статистической информацией, все активнее заключают с нами договоры. Правда, осведомленность общества о наших возможностях все равно недостаточно высока. Например, при общении с руководителями предприятий часто выясняется, что маркетологи не используют наш ресурс, а строят политику продвижения компании, освоения новых сегментов рынка на основе домыслов, непроверенной или вовсе искаженной информации из Интернета (кстати, это относится и к журналистам). Хотя мы готовы предоставить любую информацию по всем видам экономической деятельности, и не просто голые цифры, а углубленный анализ.

- Возможно, это связано с тем, что ваша служба долгое время была достаточно закрытой...

- Может быть, но сегодня ситуация другая. И федеральный закон, и целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 гг." способствуют обеспечению более широкого доступа заинтересованных пользователей к статистическим данным. Другое дело, что грамотно пользоваться статистической информацией приходится учить, и это несмотря на огромное количество выпускников экономических специальностей!

- Кто сегодня работает в статистике, идет ли к вам молодежь?

- У приморской (да и у российской) статистики, как и прежде, женское лицо. Так сложилось исторически: в нашей стране специальность экономиста считалась женской. Хотя за рубежом ситуация другая: экономический анализ и статистическое наблюдение - прерогатива мужчин. В Германии, например, 80% статистиков - представители сильного пола. Конечно, надо поднимать авторитет специальности, престиж государственной службы как таковой. Но мы своими кадрами гордимся: наши девушки в вопросах экономики обойдут любого мужчину!

Что касается молодого пополнения, то мы активно сотрудничаем с кафедрой статистики ТГЭУ. Учиться там сложно: если в среднем на курс поступает 25 человек, то к моменту окончания остается от силы десять (остальные, не справляясь с объемом учебы, переходят на другие специальности). Всего таких выпусков в ТГЭУ прошло четыре, и из каждого мы забирали к себе по пять-шесть специалистов.

Мы делаем ставку на перспективных и готовых к постоянному повышению квалификации сотрудников. Арифмометры и счеты давно ушли в прошлое. Отличное знание компьютера, освоение прикладных специальностей - непременное условие работы в Приморскстате. Для этого у нас оборудован современный учебный класс, обучение в котором проходит по программам МЭСИ и Высшей школы экономики.

- Минувшей осенью в трех регионах страны состоялась пробная перепись - "репетиция" Всероссийской переписи населения-2010, к которой вы сегодня активно готовитесь. Каковы ее итоги?

- Окончательные результаты будут озвучены в феврале на Всероссийском совещании статистиков в Москве, но уже сейчас можно сказать, что пробная перепись прошла успешно и оказалась полезной. По крайней мере, фактическое число проживающего в тех районах населения оказалось больше, чем показывали административные данные. Причем люди восприняли ее даже более доброжелательно, чем ожидалось. Видимо, наконец-то приходит понимание того, что перепись - не блажь, а мощный информационный ресурс, на основе которого формируются социальные программы, национальные проекты и т.д. Это касается и других видов переписи - сельскохозяйственной, экономической.

Сплошное статистическое наблюдение вообще выполняет важную функцию. Сельскохозяйственная перепись, например, проводится раз в 10 лет, изучая продовольственную безопасность страны. Экономическая, закон о которой наконец-то будет принят в ближайшем будущем, позволит уточнить масштабы малого бизнеса и теневого сектора экономики.

- Можете назвать самое распространенное заблуждение относительно статистики, с которым вы сталкивались?

- Никогда не соглашусь с определением "сухая статистика". На самом деле это живая и очень динамичная наука, результаты исследований которой надо уметь читать и грамотно интерпретировать. За строгими колонками цифр кипит наша с вами жизнь во всех ее проявлениях! И не надо ругать статистику, если ее показатели почему-то не нравятся. Это всего лишь термометр, который показывает состояние общества. Мы ведь не разбиваем градусник, когда он показывает высокую температуру тела, а принимаем меры к выздоровлению. Так и с экономикой. Нужно анализировать цифры и делать правильные выводы.