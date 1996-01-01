Кадровые назначения января

Командующим Дальневосточным военным округом назначен генерал-полковник Олег САЛЮКОВ, бывший начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа. Прежний командующий войсками округа генерал-полковник Владимир БУЛГАКОВ ушел в запас по возрасту.

Назначен новый начальник Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Им стал генерал-майор Сергей ДЁМИН. В связи с достижением предельного возраста освобожден от занимаемой должности генерал-лейтенант Алексей КОСТИКОВ. Сергей Дёмин в Хабаровск прибыл из Тамбова, где возглавлял областное Управление ФСБ.

Приказом руководителя Федеральной таможенной службы начальник Камчатской таможни Виктор ХОЛИЧЕВ назначен на должность начальника Хабаровской таможни.

Главный милиционер Дальневосточного федерального округа генерал-лейтенант милиции Анатолий ЗОЛОТАРЕВ уволился из органов внутренних дел и назначен помощником председателя правительства Хабаровского края по вопросам безопасности.

В соответствии с распоряжением губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА в исполнительных органах власти Хабаровского края произошли изменения. Образовано министерство молодежной политики, спорта и туризма, его возглавил Сергей ЛОПАТИН, до этого занимавший пост руководителя министерства пищевой промышленности и потребительского рынка, которое упразднено. Сергей Лопатин также остается заместителем председателя правительства края. Вышел на пенсию первый заместитель председателя правительства края по вопросам строительного и топливно-энергетического комплекса Владимир ПОПОВ. Его обязанности исполняет министр строительства края Виктор МИШИН.

Приказом Генерального прокурора РФ в Приморском крае назначен новый межрайонный природоохранный прокурор - Владимир КОЛЕСНИКОВ. Ранее он работал заместителем начальника управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства - начальником отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры.

Новым министром экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области распоряжением губернатора Олега КОЖЕМЯКО назначена экс-директор Благовещенского филиала "Далькомбанка" Марина ДЕДЮШКО.

Бывший прокурор Амурской области Владимир ЧИСТОВ распоряжением губернатора Амурской области Олега КОЖЕМЯКО назначен директором государственного бюджетного учреждения Амурской области "Строитель".

Решением совета директоров ОАО "Дальтрансгаз" новым генеральным директором акционерного общества избран Виталий МАРКЕЛОВ, генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Томск".