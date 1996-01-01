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Экологический контроль повышает статус
Очередная реформа службы экологического контроля, переданной в середине прошлого года из ведомства Ростехнадзора в Росприроднадзор, обещает подтолкнуть решение давно перезревших экологических проблем в России.
Ежегодное совещание территориальных органов Росприроднадзора прошло в конце января во Владивостоке. В его работе приняли участие представители Ростехнадзора, Гидрометслужбы, Амурского бассейнового водного управления, ФСБ, природоохранной прокуратуры и других органов исполнительной власти, всего более 50 человек. От центрального аппарата Росприроднадзора на совещании присутствовали заместитель руководителя службы Алексей АКУЛОВ и начальник управления морского контроля Василий БОГОСЛОВСКИЙ.
ДосьеВ сферу задач Росприроднадзора входят контроль за рациональным использованием недр, водных объектов, морской и прибрежный контроль, лесной и экологический контроль, пожарный надзор, а также контроль в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.
Все будет по-новому
Как сказал Алексей Акулов, пришедший на должность зам. руководителя Росприроднадзора в прошлом году - с началом реорганизации ведомства, "вопросы экологии актуализируются во всех странах, и наша задача участвовать в этом процессе, а не только осуществлять проверки и выписывать штрафы".
"Мы готовы внедрять ваши рекомендации, вопросы взаимодействия центра и регионов для нас очень важны", - подчеркнул Акулов, заметив далее, что прошлый год ушел фактически на отладку работы после передачи экологического контроля из одного ведомства в другое, на подбор кадров, выработку и утверждение регламентов и пр. "Теперь же работу удалось наладить", - сказал он, пообещав, что взаимодействие между ведомствами будет более тесным, что позволит в будущем проводить комплексные проверки совместно, например, с Ростехнадзором. За последним пока сохранилась экологическая экспертиза, но со временем, считает Акулов, она также перейдет в Росприроднадзор.
Шел разговор и об итогах деятельности за прошлый год. По данным Департамента Росприроднадзора по ДВФО, в прошлом году устранено лишь 46% нарушений, по которым инспекторами службы были выданы предписания. Что, по мнению его руководителя Петра ТИТКОВА, говорит о низкой эффективности работы подчиненных структур. Оставляет желать лучшего и собираемость выписанных штрафов.
Касаясь этого вопроса, Алексей Акулов отметил, что выступает против такого метода оценки работы службы, согласившись, впрочем, что другой оценки пока нет.
- Эффективность должна оцениваться по чистоте воды, воздуха, моря. Наша задача - заставлять предприятия менять старые технологии и сокращать выбросы. Их руководители должны понять, что, не сделав это за ближайшие три-пять лет, они обрекают свои предприятия на банкротство, - пообещал Акулов.
Загрязнять море станет невыгодно
Тему продолжил начальник управления морского контроля и разрешительной деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Василий БОГОСЛОВСКИЙ.
- Слава богу, страна озаботилась созданием транспортного и пассажирского флота. Но параллельно надо заниматься и реанимацией морских экологических программ, которые были просто заброшены. Наконец в правительстве поняли, что прошлое решение ликвидировать спецморинспекции было не совсем взвешенным. Сейчас не время создавать новые контролирующие организации, текущих мероприятий вполне достаточно, чтобы в течение ближайших одного года - двух лет наладить эффективную работу имеющейся структуры. В окружных департаментах уже созданы морские отделы, которые заняты контролем территориальных морей, континентального шельфа. Это направление признано превалирующим, так как опирается на международные нормы, конвенции, межгосударственные отношения.
Морской инспекцией будут контролироваться сбросы с судов, рыбоперерабатывающих предприятий, все стоки и сбросы, выходящие в море, а также утилизация отходов, незаконно выловленной рыбы, загрязнения химией и нефтепродуктами. Под его контроль попадает вся промышленность, расположенная в водоохранной (500-метровой) зоне морей, т. е. весь судоремонт, судостроение, порты и т. п.
Управление морского контроля еще до конца не знает состояние всех подконтрольных территорий на Дальнем Востоке. Есть только общее представление о том, что оно неблагополучное. В настоящее время эта оценка проводится - идет постоянный мониторинг, отбираются пробы. А дальше стоит задача сформировать комплекс мер, которые бы помогали предотвращать загрязнение морской среды, и начать нормальную плановую очистку там, где оно уже есть.
По мнению Богословского, финансирование этих работ будет идти по принципу "кто загрязняет, тот и платит". По таким объектам, как бухта Золотой Рог или Амурский залив, потребуются целые программы очистки, в которых вопрос финансирования должен быть согласован многими структурами, включая органы власти разных уровней, предприятия, расположенные в водоохранной зоне, и, конечно, военных.
Как заверил Василий Богословский, армия не останется в стороне, она один из основных источников загрязнения прибрежных акваторий. И добавил, что в Минобороны утверждена большая экологическая программа, в которой заложены расходы на эти цели.
Кадровый вопрос
Планы большие. Но есть одно но - кто их будет реализовывать? Правительство не увеличивает расходы на содержание службы Росприроднадзора. Учитывая существующий уровень зарплат, остается острым кадровый вопрос. По словам Акулова, вакансии планируется заполнять выпускниками экологических специальностей вузов. Но насколько для молодых людей будет привлекательной зарплата в 10-12 тысяч рублей?
И несколько слов о планах службы Росприроднадзора на Дальнем Востоке на 2009 год. По словам московского чиновника, особое внимание будет уделено контролю за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр при разведке и добыче углеводородного сырья, угля, благородных металлов и полиметаллов, за использованием водных объектов, а также профилактике и пресечению негативного воздействия на окружающую среду.
Приоритетными же станут задачи контроля над соблюдением природоохранного законодательства при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, объектов саммита АТЭС в 2012 г. во Владивостоке и газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток.
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