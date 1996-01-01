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Деньги на строительство очистных сооружений можно использовать рациональнее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Так утверждает Владимир ХМЕЛЬНИЦКИЙ, сотрудник Института проблем морских технологий ДВО РАН (г. Владивосток).

Генеральный план застройки Владивостока предусматривал строительство центральных очистных сооружений у железнодорожной станции Вторая Речка, которые должны были собирать сточные воды со всего города, кроме курортной зоны. Строительство этих сооружений требует огромных материальных и энергетических затрат, связанных со сложностью рельефа местности, отводом территорий, размерами охранной зоны. Сразу встает вопрос: как технически направить все стоки в это сооружение? Это невозможно сделать без реконструкции и перепланировки всей ливневой и очистной канализации. На мой взгляд, это большая ошибка, Владивостоку необходимы небольшие очистные сооружения, которые надо строить в разных частях города.

Напомню, что еще в начале прошлого века при строительстве отдельных домов в центре Владивостока строились индивидуальные очистные сооружения, так называемые "китайские шамбо" - это отстойники с двумя секциями для отстоя и сбраживания осадка и третьей, заполненной древесным углем (абсорбентом), которая служила фильтром для осветления сточных вод. Некоторые из них успешно работали до недавних времен и справлялись с очисткой. Конечно, их надо было периодически чистить и удалять отходы, но вода из них поступала в залив чистой. Надо учесть этот опыт.

Считаю, что решение по строительству крупных очистных сооружений во Владивостоке должно быть пересмотрено в пользу очистки сточных вод по микрорайонам застройки города через локальные очистные, построенные на существующих морских выпусках. Необходимо учитывать также положительный опыт переработки осадка сточных вод в искусственное топливо методом пиролиза, опробованной на очистных сооружениях МУП "Водоканал" на полуострове Де-Фриза. К сожалению, в краевой программе "Отходы" не нашлось места для локальных очистных сооружений сточных вод среди первоочередных объектов и мероприятий.

Кстати, у нас совершенно не учитывается возможность использования промышленных и бытовых стоков как источников низкопотенциального тепла после их очистки. Температура стоков всегда на 3-5 °С выше температуры холодной воды, а на некоторых объектах и выше. Количество утилизируемой в этом случае тепловой энергии может составить до 30% от расхода на горячее водоснабжение населенных пунктов и микрорайонов. Возможностей рационального использования стоков и их отходов достаточно, есть специалисты, способные выполнить оценку таких проектов. Главное, чтобы они были востребованы.

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