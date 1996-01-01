Японскому центру исполнилось 13 лет

День рождения Японского центра во Владивостоке дал возможность не только встретиться с друзьями, произвести отчет о проделанной работе, но и познакомиться с новым Генеральным консулом Японии во Владивостоке господином Ямада, который только 29 марта 2009 года прибыл в город для исполнения своих обязанностей.

Кроме господина Ямада, который выступил со словами поздравления в адрес Центра, на дне рождения присутствовали представитель главы администрации города, проректор по международным отношениям ДВГУ Валерий ДИКАРЕВ, директор Восточного института ДВГУ Анна ХАМАТОВА, директор Центра Японии во Владивостоке господин Ямамото, стажеры Центра и многие другие.

"Центр создавался как муниципально-технический проект по оказанию помощи реформированию рыночной экономики во Владивостоке. Он прошёл тяжелый этап создания базы, прежде чем начал свою работу. А теперь трудно представить себе Владивосток без Японского центра, потому что здесь уже сотни людей, которые прошли обучение, переподготовку, стажировку. Теперь в планы Центра на будущий год входят: здравоохранение, туризм, бухгалтерский учет, логистика и многое другое. Центр оперативно реагирует на возрастающие потребности жителей города и предлагает свои программы", - рассказал Валерий Дикарев.

9 апреля 2009 г. Японскому центру во Владивостоке исполнится 13 лет. За это время японскими и русскими лекторами проведено 242 семинара, обучены 5601 человек, из которых 600 - предприниматели, успешно прошедшие обучение на семинарах и стажировку в Японии. За 2008 г. в Японию уехали 42 стажера из Владивостока.

Японский центр - мост между Россией и Японией, построенный, чтобы наладить экономические отношения стран, добиваться взаимовыгодного сотрудничества. Основной деятельностью Центра являются семинары на бесплатной основе с участием японских специалистов с богатым опытом в ведении и управлении малым и средним бизнесом.

Изучение японского языка является одним из важнейших направлений видов деятельности Центра. Бесплатные курсы на базе ДВГУ ведут специалисты Восточного института ДВГУ.

Кроме того, Центр Японии собирает людей, которые любят японскую культуру и приобщаются к ней: здесь встречаются любители кимоно, чайных церемоний и оригами, японской поэзии и икебаны. Японским центром создана газета "Окно в Японию".

Подарком для Центра и его гостей стало поздравление от Литературного общества имени Ёсано Акико: чтение японских пятистиший под музыку, написанную главным дирижером Приморской государственной краевой филармонии Михаилом АРКАДЬЕВЫМ.