Кризисом стоит воспользоваться в личных целях

Человек, живущий в бетонных джунглях, больше всего похож на загнанного зверя: все силы брошены на защиту от врагов и поиски добычи. В подобных условиях, сам того не замечая, он становится рабом чужих желаний. Старший научный сотрудник отдела клинической психологии НЦПЗ РАМН, кандидат медицинских наук, психиатр высшей категории Мария Максимова рассказала, как обрести себя, корреспонденту "Утро.Ru".

- То, что люди идентифицируют себя с работой, - это болезнь жителей крупных городов?

- Во многом это болезнь современного мира и, безусловно, крупных городов. СМИ, реклама подчас навязывают нам определенные стандарты жизни. Исходя из них, профессиональный и социальный успех становится главной ценностью, в ущерб другим сферам жизни. При этом одни включаются в карьерную гонку, другие страдают от чувства несоответствия и комплекса неполноценности.

- Получается, что житель мегаполиса загнан в какие-то рамки, постоянно пребывает в страхе, что не соответствует какому-то параметру... Как с этим бороться?

- Важно почаще задавать себе вопрос: "что я в данный момент чувствую, что я в данный момент хочу" - именно я, а не мой супруг, начальник, родители. Способность слышать внутренний настрой дает возможность человеку опознавать свои истинные желания, потребности. Полезно бывает составить список дел, которыми человек любит заниматься, найти то, что приносит радость, увлечься каким-либо хобби. Часто в силу карьерной гонки люди "теряют себя", следуют навязываемым стандартам.

- Иметь увлечения, хобби - это прекрасно, но как найти время?

- Если проанализировать, на что уходило время за прошедшую неделю, с большой вероятностью окажется, что время, которое не поглотила работа, было потрачено впустую: просмотр телевизора, болтовня по телефону, походы по магазинам. Однако всегда есть возможность расставить приоритеты, спланировать то, что для вас важно, что-то сделать быстрее - было бы желание. Кстати, в связи с кризисом многие отмечают, что чувствуют себя несколько счастливее: загруженность стала меньше, появилась возможность делать паузы в течение рабочего дня, люди стали больше времени уделять семье, ходить в спортзал... Так что кризис можно использовать во благо.

- Обычно на человека сваливается все и сразу. В такие моменты мобилизуется весь организм, мозг работает в усиленном режиме, а когда ситуация разрешается, наступает стресс. Как избежать негативных последствий?

- В первую очередь, важно позаботиться о восстановлении ресурсов: для кого-то это медитация, для кого-то - спортзал, чтение, прогулки. Что бы ни происходило, у человека должно быть личное время. Очень важно обращаться за помощью, советом к знакомым, друзьям, не замыкаться в себе. Необходимо формировать в себе способность замечать то хорошее, что нас окружает, пусть даже это покажется, на первый взгляд, чем-то банальным, не стоящим внимания. Солнце, отражающееся в лужах, случайная улыбка прохожего, игра с ребенком - обыденные вещи, способные создать позитивный внутренний настрой!

- У многих нет возможности надолго остаться наедине с собой. Чем это чревато?

- Дефицит собственного пространства приводит к ощущению напряженности, несвободы. Чтобы человек нормально себя чувствовал, ему важно иметь личное пространство. В семейной жизни тоже иногда нужно "отдыхать" друг от друга. Существует некий миф о том, что семья - благодатное совместное существование, растворенность друг в друге. С одной стороны, это очень важно, так как дает ощущение защищенности и стабильности, но с другой - часто служит источником утомления, скуки, а порой и раздражения. Особенно сложно это понять и принять женщинам: природная склонность жить интересами и нуждами близких, в ущерб собственным потребностям порождает депрессию. Однако желание женщин что-то сделать "для себя", иметь право на свое личное время часто сопровождается сильным чувством вины.

- Наши женщины вообще очень терпеливы, впрочем, как и мужчины. Когда европейцы идут на баррикады, наши граждане пьют водку на кухне. Как вновь поверить в то, что все в наших руках?

- Нашей ментальности, культуре в какой-то степени свойственно убеждение, что от конкретного человека вообще мало что зависит, также существует страх перед отстаиванием собственных интересов. Однако есть такое изречение: "Господи, дай мне сил изменить то, что я могу изменить, смирение принять то, что я изменить не в силах, и мудрость, чтобы отличить одно от другого". И действительно, многие вещи в нашей жизни мы способны менять, важно только реалистично видеть область наших возможностей, а она часто гораздо шире, чем мы обычно ее себе представляем.