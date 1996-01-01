У студентов-японистов проблемы со стажировками

Многие вузы практикуют отправку студентов-восточников на стажировку в страны изучаемых языков. Для студентов-японистов планы попрактиковаться в языке и будущей специальности могут остаться планами. Японские компании на 25% снизили квоту по приему студентов-практикантов и молодых специалистов на стажировки в связи с глобальным экономическим кризисом.

Японская компания Japan International Training cooperation organization провела исследование, согласно которому всего в японских компаниях на должностях стажеров и заместителей работают около 486 тыс. иностранных рабочих. 30% из них - на контрактной основе. В ближайшие три месяца рабочие места могут потерять около 4300 человек. Впрочем, 43% от общего количества иностранных работников в стране составляют китайцы, 20% - бразильцы, а 8% - филиппинцы. Русских меньше 1%, так что при соответствующем оформлении документов и поддержке вуза стажировку можно получить даже теперь.

В документах студент всего лишь должен объяснить, что его образование требует дополнительной производственной практики и по возвращении на родину он будет иметь рабочее место, на котором применит полученные практические знания. Поскольку получить какие-либо гарантии от реального работодателя в России невозможно, то проще всего ссылаться на кафедру родного вуза. Как на будущее место работы.

Рубрика "Ходят слухи, что…"