Отказаться от монетизации?

Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" обратилось к составу антикризисной комиссии Законодательного Собрания Приморского края с просьбой отказаться от идеи монетизации льгот за получаемую электроэнергию льготной категории населения.

Руководство компании предвидит вал неплатежей по аналогии с той ситуацией, которая возникла после введение правил перечисления субвенций за получаемую электроэнергию администрациям районов и муниципалитетам. По результатам двух прошлых лет неплатежи составили 23% от перечисленных субвенций, или 4% от всей отпущенной электроэнергии.

Финансовый директор предприятия Светлана КУДРИНА изложила комиссии свои доводы по монетизации льгот за потребляемую электроэнергию для населения: "Нам не будут платить. Люди в деревнях, получив деньги на руки, скорее пойдут в магазин, чем оплачивать полученные счета. Предприятие и так терпит убытки". Практика выселения неплатежеспособных граждан из жилья в менее комфортные для проживания помещения "за долги" в России не прижилась. Выселять попросту некуда. Потому методов борьбы со злостными неплательщиками в действующем законодательстве не предусмотрено. Но и стратегию "монетизации" на краевом уровне депутатский корпус отменить не в силах, это же общероссийская тенденция".