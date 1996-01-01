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Готовы ли приморцы стать частными предпринимателями?... (Опрос "ЗР")
К 2020 году в России больше 60% населения должны быть заняты в сфере малого и среднего предпринимательства. Эту цифру обнародовал премьер Владимир ПУТИН.
В краях и областях созданы "Программы по поддержке малого предпринимательства", программы с идентичным названием продублированы муниципалитетами. Однако всегда интересно уточнить "вести с полей": а готовы ли сограждане стать частными предпринимателями? Для чистоты эксперимента "ЗР" отправился в городскую службу занятости населения, и вот что нам ответили ищущие работу:
Вера ГРИЦЕНКО, кассир:
- Высшего образования нет, только среднее, даже не специальное. И опыта жизни маловато, но могу пофантазировать на тему. Может, на курсы какие-нибудь сходить по подготовке частных предпринимателей?
Анна ВЕСНОВА, бухгалтер:
- Частное предпринимательство? Без первоначального капитала разве что заняться продажами в сетевом маркетинге, но возраст уже не тот. Теперь, как я понимаю на своем опыте, жизнь заканчивается в 45 лет. Куда не звоню с целью трудоустроиться, везде слышу один и тот же ответ - нет. Уже отчаялась, позвонила по объявлению, где требовались курьеры. И что? Милая девушка отвечает мне, что в офисе заняты сотрудники до 28 лет и руководителю компании 30, так что пожилых не держим. Думала заняться такой подработкой, как составление баланса, но я больше 30 лет проработала на одном предприятии, считая заработную плату рабочим, и балансы сама не сводила. Кстати, сокращенные рабочие-мужчины без проблем трудоустроились, просто разъехались по еще работающим предприятиям края.
Валерий, психолог:
- Вот, думаю свое дело "замутить". Иного слова для ЧП своего профиля не подберу, я по образованию психолог. Для психолога, кстати, даже не обязательно регистрировать ЧП. Можно просто работать на дому. Пока дальше мыслей на эту тему дела не движутся. Все кажется, что удобный график работы и достойный социальный пакет пересилят-таки мои размышления на тему индивидуального предпринимательства. Не созрел, одним словом.
Константин ВАСИЛЬЕВ, бывший ИП:
- Да был у меня опыт частного предпринимательства в 90-х годах, занимались нефтехимией. Потом поставщик стал подводить и от дела пришлось отказаться. Теперь, честно говоря, нет ни хорошей идеи, ни стартового капитала. ИП зарегистрировать не сложно, берешь "Дальпресс" и 3000 рублей, а через неделю уже гордый такой индивидуальный предприниматель, готовый платить налоги в бюджеты всех уровней. И? А деньги где? Помню, как ликвидировал свое ИП, замучался с налоговой разбираться. То одну пеню пришлют, то другую. Не вдохновляет.
Галина КОЖОКАРЬ, воспитатель детского сада:
- Вот, пришла на биржу труда. Недавно уволили из "Ред Марта", работала продавцом. По основной специальности - воспитатель детского сада - совсем мало платили. Про ИП не думала. Конечно, знаю, что в городе не хватает детских садов, но взять на себя ответственность по организации дела не способна. Нет у меня таких талантов. Хочется устроиться в какую-нибудь бюджетную организацию, с социальным пакетом и работой с 8.00а до 17.00. Устала я от авралов.
Владимир Иванович, бывший руководящий работник:
- Нет, однозначно. Я руководящий работник с большим стажем, в моем возрасте начинать что-то с нуля не очень реально. Я привык просчитывать все варианты. Денег нет, идеи нет, компаньонов нет. Да и время неподходящее, непонятно, что будет завтра. Как я могу в такой ситуации взять ответственность за людей?
Александра ГЛУШКОВА, бывший предприниматель:
- Конечно, вот только с силами соберусь. У меня два года работало ООО, занимались туризмом, вернее, помогайками в КНР. В декабре стали всех подряд шмонать на таможне, люди перестали ездить. Сами посудите: в июле прошлого года у меня недельная поездка в Харбин по помогаечной путевке обходилась клиентам в 3000 руб.! Желающих было столько! Отличное время, отличный опыт, а от опыта никто добровольно отказываться не будет. Так что соберусь с силами, передохну и начну что-то новое.
Сергей СЕНЧИК, бывший предприниматель:
- Ну, сначала со здоровьем разберусь. Что-то последнее время сердце пошаливает, а будет здоровье - будет и бизнес. Я долгое время в "Дальморепродукте" проработал, судьбу этого предприятия сами знаете. Сейчас пытаюсь восстановить трудовой стаж, а оказывается, что мое судно - "Сага" - вообще ни по каким документам не проходило. Так что на пенсию трудно всерьез рассчитывать, придется собственными силами выкарабкиваться. Жду идею. У вас нет свободной?
Наталья ВИТКОВСКАЯ, руководитель "Дальневосточного центра экономического образования":
- Мы не так давно проводили исследование на тему "Предпринимательство: что думает об этом молодежь?" Участвовало больше 500 анкет, молодые люди из ведущих вузов города и 10 общеобразовательных школ высказывали свою точку зрения на перспективы предпринимательства как таковые и свои планы в этой связи в частности.
Честно говоря, ответы меня порадовали: у 35% опрошенных родители заняты предпринимательством и дети имели возможность наблюдать "бизнес изнутри", 48% думают об открытии своего дела. Интересно, что при этом только 10% ответили утвердительно на вопрос, "у меня есть все для открытия своего дела", но больше 60% уверены: "будь у меня хорошая бизнес-идея, я смогу воплотить ее в жизнь". Молодежь, одним словом, но они очень стараются.
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