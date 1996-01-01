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Протест нечаянно нагрянет?
За последние несколько "кризисных" месяцев число россиян, ожидающих массовых протестных выступлений против ухудшения уровня жизни и готовых лично принять в них участие, серьёзно выросло.
Об этом заявил в Москве на семинаре Клуба региональной журналистики "Из первых уст" руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра" Алексей ЛЕВИНСОН.
С осени 2008 года и по настоящее время Приморский край держит одно из первых мест в негласном российском "протестном рейтинге" с точки зрения частоты и накала всевозможных оппозиционных митингов и других подобных акций. Всё началось, естественно, с правого руля и пошлин на ввоз подержанных иномарок, продолжившись "зубрами", "тиграми" и тарифами ЖКХ.
К весне протестные настроения охватили транспортников, горняков и представителей коренных малочисленных народов, возмущённых вырубкой лесов на севере края.
Вместе с тем едва ли следует считать Приморье каким-то совсем уж исключительным регионом. Согласно исследованиям "Левада-центра", по мере усугубления последствий финансового кризиса респонденты из самых различных уголков России считают массовые акции протеста в их городах и районах всё более вероятными.
По словам Алексея Левинсона, если в сентябре 2008 г. на вопрос о вероятности протестных выступлений населения против падения уровня жизни положительно отвечали 18% опрошенных, то в феврале 2009 г. - уже 39. В то же время число посчитавших такие выступления маловероятными снизилось с 68 до 48%. Второй вопрос гражданам РФ: "Если состоятся такие выступления, примете ли вы лично в них участие?" В феврале вариант "скорее всего, да" выбрали 23% (в сентябре - 18).
Впрочем, замечает социолог, такая динамика ещё не позволяет заключить, что и сами протестные настроения россиян как таковые выросли в сопоставимых параметрах. "Если это и является показателем роста так называемых протестных настроений, то лишь в какой-то мере, причём гораздо меньшей, чем можно думать, - считает Левинсон. - Основную остроту, и в этом смысле опасность, представляют не эти, пусть даже широко развитые настроения, а напряжение, накапливающееся в каких-то точках, отдельно взятых городах и регионах, которые могут многократно превышать уровень напряжённости в стране в целом".
Вероятными очагами массовых волнений Алексей Левинсон считает так называемые моногорода, благосостояние обитателей которых зачастую зависит от жизнеспособности одного-двух предприятий (здесь можно вспомнить акции протеста в Дальнегорске и Светлогорье). "Если там окажется, что вся промышленность вдруг "залегла" и безработица очень высокая и что-нибудь ещё при этом произошло - разморозили отопление или ещё какая-то напасть случилась, - вот тогда может треснуть. Конечно, общий фон имеет значение, но локальные обстоятельства в этом смысле гораздо важнее", - говорит Алексей Левинсон.
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