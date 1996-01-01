В Славянку поедем на Корытко

Как сообщил индивидуальный предприниматель Александр КОРЫТКО, планируется, что уже 20 апреля во Владивостоке будут запущены линии прибрежного сообщения Владивосток - Безверхово - Перевозная и дополнительный рейс Владивосток - Славянка, выполняемый пассажирским катером "Лотос". А с 1 мая от причала вокзала до поселка Славянка начнет курсировать пассажирское судно на подводных крыльях "Комета-29".

Александр Корытко уточнил, что впервые за долгое время перед началом летнего сезона, когда отмечается повышенный пассажиропоток, в здании вокзала, арендатором которого он является, запланирован косметический ремонт, сообщает Vl.Ru.