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Ау, Прометей!
В первые строчки новостей выходят сообщения о том, что президенту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ доложили о ходе строительства в верховьях Красной поляны. Для нас, дальневосточников, эта новость, как "красная тряпка": федеральный центр отдает большие приоритеты проведению Олимпиады в Сочи, чем саммиту АТЭС во Владивостоке. И к моей саркастической дальневосточной радости, в Адлере не все проходит гладко, а не только на Русском...
Так о чем это я? А о том, чтобы спуститься с небес на землю и действительно подумать о людях и, в первую очередь, о детях.
На днях с дочкой смотрели фильм "Бунтарка" (производство США), посвященный спортивной гимнастике: о том, как девчонки выкладываются по полной, чтобы попасть на чемпионат, не жалеют себя, какие "шпильки" они друг другу подкладывают, какие интриги кипят вокруг их тренеров, как девочки, взяв всю волю в кулак, побеждают. Разве у нас не так? Но в фильме впечатлило больше не это. Спортзалы, спортинвентарь... Да что говорить, просто плакать хочется. Девочкам выдают даже гель, который позволяет купальнику плотно прилегать к телу, чтобы не было неловкости в движении (ох, как этому завидуют наши спортивные гимнастки). У американских спортсменов, понятное дело, и душ, и спортзал 24 часа в сутки, и, как следствие, высокие спортивные результаты. Гражданка США Настя Люкин (по-русски она была бы просто Люкина, дочь известного советского гимнаста) стала чемпионкой на Олимпиаде-2008 в Пекине, а ее соотечественница - второй.
Вся суть в том, что для детского спорта в России, а в Приморье тем паче, нет денег, и школы олимпийского резерва существует только за счет самоотверженности директоров, подвижничества тренеров да за счет не совсем праведного меценатства. А еще есть девчонки из Владивостока, которые стирают свои ручки в кровь на брусьях, ходят с синяками после падения с бревен, делают тройные сальто и рандаты. И глазки у них горят, они мечтают тоже стать чемпионками. Но наши юные спортсменки при всем своем желании не могут показать всю свою мощь и грацию даже в Москве, потому что у них навыков не хватает из-за отсутствия необходимого спортинвентаря, да просто элементарного батута нет, чтобы отрабатывать прыжки, его и ставить-то некуда.
И это Детская школа олимпийского резерва (!), где тренеры вместе с девчонками и мальчишками выкладываются с 7.30 утра до 7 вечера, будучи в одном лице и акробатами, и хореографами. Девочки вздыхают, вспоминая: "Ах, какое бревно в Благовещенске, с него и упасть трудно...".
Давно пора понять, что время голиафов прошло. Дело за настоящей спортивной формой целого поколения. Если оглянуться вокруг, то во Владивостоке, кроме центрального стадиона и пары-тройки приличных спортивных площадок, базы для спорта нет. Все "останки" стадионов занимают продуктовые рынки (и это тоже не от хорошей жизни). Хоккейные коробки? Разве что поклониться депутату Александру ПЕРЕДНЯ, который более-менее облагораживает каток-стадион около школы № 17. Там, кстати, тренируются мальчишки-хоккеисты и тоже стремятся к победам. А вокруг - помойки, остовы сожженных будок. Вот так просто, без затей мы растим будущих спортсменов. Но сможем ли мы открыть перед ними новые горизонты, а не только Нью Васюки местного масштаба? Ведь вкладывать деньги нужно здесь и сейчас.
Тем временем на весь спорт в Приморье ушло 736 млн руб., основная доля расходов, т. е. 83%, приходится на финансирование 4 спортивных команд. Только на команду "Луч" Владивосток - 320 млн руб., "Спартак Приморье" - 250 млн руб., некоммерческое партнерство "Волейбол Приморья", насчитывающее 2 игроков, - 25 млн руб. Тем временем в том же 2008 г. на мероприятия для создание условий по занятию физкультурой и спортом планировали израсходовать 84 млн руб., что в 7 раз меньше, чем на содержание спортивных команд. Я не против, пусть люди зарабатывают. Но это все-таки спорт или бизнес?
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