Покупка личного жилья бедняками приносит им вред

На волне кризиса на рынке ипотечных кредитов опубликовано новое исследование на эту тему. Экономисты из Университета Канзаса и Университета ДеПол пришли к выводу, что покупка личного жилья людьми с небольшими доходами способна принести им больше вреда, чем пользы.

В рамках исследования была проанализирована статистика за 35 лет - с 1970 по 2005 год. Изучалось: каким образом представители групп населения, где традиционно низка доля владельцев жилой недвижимости (то есть наименее обеспеченных жителей США), распоряжаются своей недвижимой собственностью.

Вывод не стал сюрпризом: представители этих слоев населения намного чаще продают свои дома и квартиры или иным образом теряют их (например, их отчуждают банки, выдавшие ипотечный кредит), чем более состоятельные американцы.

Кроме этого, были проанализированы различные программы государственной поддержки малообеспеченных американцев в деле приобретения жилья. Как оказалось, подобные программы и льготы не позволяют беднякам сохранять свою собственность на дома и квартиры в долгосрочной перспективе. Более того, де-факто материальное положение таких людей ухудшается, также серьезно страдает и их репутация заемщика. В свою очередь, расходование бюджетных средств на такие программы также является бессмысленным и не оправдывает себя, сообщает Washington ProFile.