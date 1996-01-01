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Апрельские квитанции за свет придут с довеском
Хабаровскэнергосбыт формирует сегодня новый пакет квитанций хабаровчанам на второй квартал. И в квитанциях за апрель будет еще одна строка - перерасчет за март.
Начиная с конца марта, агенты по сбыту электроэнергии филиала ОАО "ДЭК" - Хабаровскэнергосбыт" начали снимать показания электросчетчиков населения по краю. На основе этих показаний, в зависимости от фактического объема потребления электроэнергии за три первых месяца года, будет произведена корректировка начислений. Эти данные будут указаны в квитанции за апрель.
Однако, помимо перерасчета за фактическое потребление электроэнергии, абонентам будет сделан перерасчет за март, так как решением правительства Хабаровского края комитет по ценам и тарифам утвердил еще 17 февраля 2009 года новый размер тарифа на электроэнергию для жителей Хабаровского края.
Как сообщили в пресс-службе Хабаровскэнергосбыта, с марта текущего года стоимость одного киловатт-часа для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, составит 2,42 рубля, для абонентов в домах со стационарными электрическими плитами и для сельского населения - 1,69 руб.
Оплату за электроэнергию, предупреждают энергетики, необходимо произвести не позднее 10 числа месяца, в противном случае абонент рискует попасть в список должников и лишиться энергоснабжения. Так, в течение марта Хабаровскэнергосбыт уже ограничил электроснабжение более 6,5 тысячи должников.
Однако, как утверждают эксперты, чем выше тариф - тем меньше оплаты. Да и по оценке самих специалистов ОАО "РАО Энергетические системы Востока", уже на 1 марта на территории Хабаровского края дебиторская задолженность за тепловую энергию превысила 2,1 млрд руб., за электроэнергию - 1,32 млрд руб. А лидером среди должников является население, на которое приходится более 22% задолженности за электроэнергию и более 62% - за тепловую энергию. Эта проблема может стать серьезной угрозой подготовке к следующему сезону.
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