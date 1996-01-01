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Хабаровчане проголосуют, кто почетнее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Жители краевого центра могут высказать свое мнение в поддержку кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города Хабаровска". Как сообщает пресс-служба мэрии, в нынешнем году представлены две кандидатуры - это ПАК Ён Гван и Михаил ЗАИЧЕНКО.

Гражданин Республики Корея Пак Ён Гван - владелец и исполнительный директор кардиологической клиники "Сэчжон" в южнокорейском городе-побратиме Пучон. За 7 лет от тяжелых пороков сердца здесь бесплатно излечились 29 хабаровских детей, причем половину расходов составили личные средства Пак Ён Гвана. При его содействии на базе клиники "Сэчжон" была организована стажировка хабаровских кардиологов по ранней диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Михаил Михайлович Заиченко - начальник Дальневосточной железной дороги. Коллективы, выдвинувшие его кандидатуру, отмечают большие заслуги М.М. Заиченко как в обеспечении стабильной работы ведомства, так и его постоянное внимание к развитию социальной сферы: благоустраивается Железнодорожный район, проведена реконструкция Дворца культуры и прилегающего к нему парка, стадиона "Локомотив", получила развитие единственная на Дальнем Востоке детская железная дорога.

Горожане могут высказать мнение, позвонив по телефонам: 68-95-86, 68-96-64. Проголосовать можно и в Интернете на официальном сайте администрации города www.khabarovskadm.ru; портале "Мой город" www.moigorod.ru; сайте "Мега-Мир" www.mega-mir.com; сайте "27 регион" www.27region.ru. Итоги опроса будут переданы депутатам городской думы, которые и примут окончательное решение.

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