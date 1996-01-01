В поселковой больнице обрушилась крыша

2 апреля 2009 г. в 17:30 в краевой специализированной больнице восстановительного лечения Хабаровского края "Аннинские минеральные воды" произошло разрушение стропил крыши в спальном корпусе. Обрушения потолка и стен не произошло. Здание корпуса деревянное, одноэтажное. В корпусе проживают 47 человек. Все пациенты отселены, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, причина обрушения - снеговая нагрузка.