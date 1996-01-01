www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

БАМ спустя четверть века продолжает путь на Восток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первые 500 метров дренажной штольни пробито под таежным хребтом Большой Янг, где ведется строительство нового Кузнецовского тоннеля на восточном участке Дальневосточной железной дороги.

Проложить сквозную дренажную систему с помощью проходческого комплекса американской фирмы "Роббинс" специалисты "Бамтоннельстроя" планируют до конца года. Параллельно с проходкой штольни вскоре начнется прокладка основного ствола тоннеля итальянским проходческим комбайном Lovat, который уже поступил в распоряжение ОАО "Бамтоннельстрой". Сегодня оборудование по частям доставляется из порта Ванино, куда оно прибыло в 67 контейнерах. Монтаж комбайна будет вестись под присмотром итальянских специалистов. Современное оборудование позволит закончить прокладку Кузнецовского тоннеля в 2013 году.

Железнодорожный участок Оунэ - Высокогорная на пути к Советской Гавани и Кузнецовский тоннель были построены в 1945 г. по нормам военного времени. Сегодня при пересечении Кузнецовского перевала приходится применять тройную тягу, и конструкция тоннеля не позволяет пропускать негабаритные грузы. Это требует дополнительных эксплуатационных расходов и ограничивает пропускную способность на всей линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань.

Рассмотрев вариант реконструкции старого тоннеля, железнодорожники остановились на ином решении - сооружать новый тоннель. В 2008 году ОАО "РЖД" начало реализацию проекта по реконструкции участка Оунэ-Высокогорная. Только в прошлом году объем инвестиций составил 1,84 млрд рублей.

Проект предусматривает комплексную реконструкцию железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань для обеспечения перевозки возрастающих объемов грузов к портам Ванино и Советская Гавань. В прошлом году было приобретено необходимое оборудование для строительства нового Кузнецовского тоннеля, начата проходка штольни со стороны Восточного портала, возведены временные здания и сооружения, подтянута линия электропередач с необходимыми трансформаторными подстанциями для энергоснабжения стройки.

Кроме того, в 2008 году были начаты другие работы по реконструкции участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. В течение года проводились проектирование и реконструкция 7 станций и разъездов. Планируется в целом реконструировать этот участок ДВЖД: удлинить приемо-отправочные пути на 29 станциях, построить дополнительные пути на 5 станциях, восстановление и строительство ряда разъездов, сооружение почти 80 км вторых путей и развитие станций Комсомольск-Сортировочный, Комсомольск-Грузовой и Ванинского железнодорожного узла.

Досье

Реализация проекта рассчитана на период с 2008 по 2016 гг. Стоимость работ оценивается в 59,8 млрд рублей. Согласно распоряжению Правительства РФ, подтвержденному в сентябре 2008 года, государство выделит на поддержку проекта 17,6 млрд рублей.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru