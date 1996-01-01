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БАМ спустя четверть века продолжает путь на Восток
Первые 500 метров дренажной штольни пробито под таежным хребтом Большой Янг, где ведется строительство нового Кузнецовского тоннеля на восточном участке Дальневосточной железной дороги.
Проложить сквозную дренажную систему с помощью проходческого комплекса американской фирмы "Роббинс" специалисты "Бамтоннельстроя" планируют до конца года. Параллельно с проходкой штольни вскоре начнется прокладка основного ствола тоннеля итальянским проходческим комбайном Lovat, который уже поступил в распоряжение ОАО "Бамтоннельстрой". Сегодня оборудование по частям доставляется из порта Ванино, куда оно прибыло в 67 контейнерах. Монтаж комбайна будет вестись под присмотром итальянских специалистов. Современное оборудование позволит закончить прокладку Кузнецовского тоннеля в 2013 году.
Железнодорожный участок Оунэ - Высокогорная на пути к Советской Гавани и Кузнецовский тоннель были построены в 1945 г. по нормам военного времени. Сегодня при пересечении Кузнецовского перевала приходится применять тройную тягу, и конструкция тоннеля не позволяет пропускать негабаритные грузы. Это требует дополнительных эксплуатационных расходов и ограничивает пропускную способность на всей линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань.
Рассмотрев вариант реконструкции старого тоннеля, железнодорожники остановились на ином решении - сооружать новый тоннель. В 2008 году ОАО "РЖД" начало реализацию проекта по реконструкции участка Оунэ-Высокогорная. Только в прошлом году объем инвестиций составил 1,84 млрд рублей.
Проект предусматривает комплексную реконструкцию железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань для обеспечения перевозки возрастающих объемов грузов к портам Ванино и Советская Гавань. В прошлом году было приобретено необходимое оборудование для строительства нового Кузнецовского тоннеля, начата проходка штольни со стороны Восточного портала, возведены временные здания и сооружения, подтянута линия электропередач с необходимыми трансформаторными подстанциями для энергоснабжения стройки.
Кроме того, в 2008 году были начаты другие работы по реконструкции участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. В течение года проводились проектирование и реконструкция 7 станций и разъездов. Планируется в целом реконструировать этот участок ДВЖД: удлинить приемо-отправочные пути на 29 станциях, построить дополнительные пути на 5 станциях, восстановление и строительство ряда разъездов, сооружение почти 80 км вторых путей и развитие станций Комсомольск-Сортировочный, Комсомольск-Грузовой и Ванинского железнодорожного узла.
ДосьеРеализация проекта рассчитана на период с 2008 по 2016 гг. Стоимость работ оценивается в 59,8 млрд рублей. Согласно распоряжению Правительства РФ, подтвержденному в сентябре 2008 года, государство выделит на поддержку проекта 17,6 млрд рублей.
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