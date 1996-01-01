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Светлогорье на грани голодного бунта

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье в субботу прошла акция протеста жителей умирающего поселка Светлогорье. Люди пошли на крайнюю меру, чтобы обратить на себя внимание властей.

В митинге приняли участие практически все жители поселка, а это тысяча человек, 600 из которых работают на печально-скандальном предприятии "Русский вольфрам".

Как сообщил глава Приморской краевой организации Росхимпрофсоюза Максим Саенко, люди пошли на крайние меры - охрану накопителя, где хранятся вредные отходы производства, что может привести к утечке вредных веществ.

Как сообщал "Новый Регион", проблемы с выплатой заработной латы начались на предприятии еще в прошлом году. Тогда люди "выбили" голодовкой у администрации Приморья 20 миллионов рублей.

С начала нового года Светлогорье захлестнула вторая волна "кризиса". Жители заброшенного населенного пункта уже несколько месяцев живут как в послевоенные годы. Люди перестали получать и без того мизерную зарплату (6-10 тысяч).

Приходится выживать в диких условиях - без денег и почти без еды. В ответ на протесты им угрожают ОМОНом. А собственников завода нигде не могут найти. Местные магазины больше не дают людям продукты в долг. "Взрослые едят картофельные очистки, наши дети - одну картошку, - говорит один из протестующих, - Энергетики уже грозят отключить свет в квартирах из-за накопившихся долгов".

По словам представителя профсоюза предприятия, основные требования митингующих - погасить многомесячные долги и организовать бесплатное питание для детей. Чиновникам акция не нравится. Тем не менее, представители краевой администрации приехали в субботу на митинг.

В Приморском крае давно знают о проблемах в поселке Светлогорье, однако, сделать для людей пока ничего не удалось, сообщала ранее депутат краевого Заксобрания Галина МЕДВЕДЕВА. В свою очередь депутат Госдумы РФ от Приморья Валерий СЕЛЕЗНЕВ считает неправильным связывать происходящее в крае с экономическим кризисом.

По словам депутата, единственный способ решить сложившуюся ситуацию - это обанкротить предприятие "Русский вольфрам" и передать его в распоряжение администрации Приморского края.

По мнению Селезнева, решить проблему жителей поселка можно за месяц - но только в том случае, если этим вопросом плотно займутся депутаты и правительство России.

На этом фоне по городу ходят слухи, что "Русский вольфрам" могут совсем ликвидировать, а всех сотрудников уволить. Такое письмо, подписанное некой Аннабель-Луис ДЖИН, пришло на предприятие по электронной почте 26 марта. По словам представителя профсоюза это приведет к гибели поселка.

Между тем, горнорудная отрасль в Приморье - одна из болевых точек экономики края. Еще в январе во Владивостоке председатель горнометаллургического профсоюза России Михаил ТАРАСЕНКО заявил, что обстановка на горнометаллургических комбинатах в крае "очень драматическая". Практически во всех населенных пунктах края, "замкнутых" на предприятиях горной отрасли, аналогичная ситуация.

Пресс-служба краевой администрации в январе сообщила, что по распоряжению губернатора края Сергея ДАРЬКИНА администрация края рассматривает возможность приобретения в краевую собственность ООО "Русский вольфрам". Однако окончательно этот вопрос пока не решен.

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