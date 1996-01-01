ОАО "РЖД" снижает цены на билеты

В дни празднования Дня Победы 9 и 10 мая стоимость билетов на поезда дальнего следования ОАО "РЖД" будет ниже среднегодового тарифа на 55%.

В соответствии с графиком гибкого регулирования тарифов 9 и 10 мая на всей сети российских железных дорог будет действовать понижающий коэффициент к базовому тарифу на проезд в поездах дальнего следования.