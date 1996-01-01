Новая улица появится в пристанционном посёлке Бамбурово в Приморье

Сразу три двухквартирных дома коттеджного типа построены по программе предоставления технологического жилья для работников станции Бамбурово на Владивостокском отделении Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Коттеджи модульного типа состоят из двух комнат, просторной кухни, раздельного санузла, веранды и помещения для печного обогрева и оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Сразу шесть семей железнодорожников, работающих на станции Бамбурово, стали счастливыми обладателями новых квартир.

По мнению руководства отделения дороги, технологическое жилье на отдаленных станциях служит хорошей мотивацией для закрепления специалистов железнодорожной отрасли на местах.

Помимо этого, к концу текущего года аналогичные двухквартирные дома будут сданы в эксплуатацию на станциях Гвоздево и Хасан Владивостокского отделения Дальневосточной магистрали - по три дома на каждую станцию.

Пресс-служба ОАО "РЖД".