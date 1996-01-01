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Жильцы рванули в управляющие компании
Во Владивостоке большое количество домов требует ремонта, причем право на первоочередность некоторые жильцы уже отстояли в судебном порядке. Однако таких первоочередников тоже достаточно, а городской бюджет не резиновый. Какие именно дома попадут в план капитального ремонта на текущий год, сильно зависит от того, к какой управляющей компании они относятся.
По слухам, наибольшие шансы включения у домов, относящихся к УК"Эгершельд", по той простой причине, что ее генеральный директор Вадим ГЛАЗУНОВ одновременно является и председателем комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству. После проведения им интернет-конференции по вопросам коммунально-бытового обслуживания граждан, число желающих отдать свои дома в управление УК "Эгершельд" заметно выросло. Как сказал газете глава одной из инициативных групп жильцов, запланировавших "перейти под крыло", основной причиной принятого решения стало обещание генерального директора УК "Эгершельд" поспособствовать ускорению реализации решений суда по капитальному ремонту "своих" домов. В среднем же судебное решение городской бюджет способен исполнить в течение двух лет.
(Рубрика "Ходят слухи, что…")
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