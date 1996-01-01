Во Владивостоке создается китайский строительный профсоюз

Несколько китайских предпринимателей, занимающихся в Приморском крае оказанием строительных услуг, создали рабочий профсоюз для своих сотрудников. По словам одного из инициаторов проекта, 38-летнего жителя Муданцзяна, профсоюз предполагает создать базу данных работников и потенциальных клиентов и помогать с трудоустройством: "Будем учитывать самые мелкие заказы, поскольку в вашей стране у людей закончились свободные деньги. Они перешли от трат на капитальной ремонт к более сдержанным расходам... на косметический".

Как рассказывает один из предпринимателей, работников он искал, давая объявления в китайские рекламные издания. Дела шли успешно, образовывалась очередь. Но, в очередной раз приехав на заработки, он столкнулся с проблемой - на рынок вышли русские специалисты, снизившие цену на услуги. "Их уволили, и им пришлось вспомнить, как работать руками. Так что, может быть, придется перепрофилировать наших рабочих, займутся сельским хозяйством. Ведь они не могут вернуться домой с пустыми руками", - комментирует ситуацию бригадир.

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