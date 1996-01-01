"Час Земли" при свечах

Жители Владивостока, которые 28 марта вечером проходили или проезжали мимо мэрии, наблюдали необычную картину. В вечерних сумерках парни и девушки, став в форме числа "60", держали в руках зажженные свечи. Так студенты вузов Владивостока приняли участие в глобальной международной экологической акции "Час Земли".

Акция в столице Приморья, как и во всех других городах мира, длилась ровно час, начиная с 20.30 местного времени. Ровно час, до 21.30, во Владивостоке было отключено освещение зданий по центральной улице - Светланской, наружное освещение мэрии, Тихоокеанского государственного экономического университета, Дальрыбвтуза, многих офисов и административных зданий. В это время в знак солидарности с участниками акции свет был выключен и во многих квартирах владивостокцев. В акции в Приморье приняли участие видные политики, ведущие ученые и спортсмены. В их числе: губернатор края Сергей Дарькин, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, генеральный консул США во Владивостоке Томас Армбрустер, чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ Александр Артемида.

"Камчатка и Приморье в числе первых регионов России приняли субботним вечером участие в международной акции "Час Земли", призванной объединить мир в борьбе против изменения климата, остановить губительные для озона выбросы в атмосферу углекислого газа", - говорит пресс-секретарь Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Елена Старостина. По ее словам, цель акции - обратить внимание правительств развитых индустриальных стран на то, что существует мировая проблема выброса углекислых газов, разрушающих озоновый слой планеты.

"Для того чтобы остановить этот губительный процесс, к середине нынешнего века надо снизить в два раза выброс СО2, метана, закиси азота и других парниковых газов. Этой важной экологической проблеме в декабре 2009 года будет посвящена встреча глав государств в Копенгагене. На ней будут рассматриваться варианты радикальных мер по сокращению выбросов парниковых газов", - уточнила Старостина. Акция "Час Земли" - молодая, ей всего три года, однако стала быстро популярной во всем мире, поскольку речь идет о будущем нашей планеты, ее здоровье. Впервые акция была проведена в Австралии, в городе Сиднее, в марте 2007 г. В ней приняли участие более 2 млн человек портового города. Уже на следующий год акция стала международной и собрала более 500 млн человек из 270 городов 35 стран.

Об участии в нынешней акции заявили 835 городов 80 стран мира. В этих городах в 20.30 по местному времени во многих административных зданиях, жилых домах, офисах на час выключили свет. В субботу в 20.30 по местному времени на час были обесточены Эйфелева башня в Париже, самый высокий отель в мире "Бурж Дубай", здания Москва-Сити с башней "Федерация" и "Миракс-Плаза" - в российской столице, подсветка Колизея в Италии. В своих залах выключали свет король Швеции Карл XVI Густав и президент Италии. И еще многие известные здания, отели в субботу на час погружались во тьму.

Наиболее активное проявили себя: Греция (220 городов), Канада (209) и Австралия (172). В России акцию официально поддержали Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Уссурийск, Артем, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Архангельск, Екатеринбург, Нижний Новгород. Однако свет в своих квартирах выключали на час многие жители Хабаровска, Новосибирска, других дальневосточных и сибирских городов.