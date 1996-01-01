ЕГЭ: У нас есть всё, как в Греции

Система централизованного независимого тестирования в России стала развиваться в начале 90-х годов по инициативе и с участием вузов, школ, выпускников и абитуриентов. То есть примерно в то же время, когда конгресс США принял закон "О свободе для России и новых евроазиатских демократий и в поддержку открытых рынков". Проект ЕГЭ разрабатывался в сотрудничестве с американскими советниками. Основой для проверки знаний стало тестирование, популярное в США (однако там оно не играет такой роли при поступлении в вуз).

Централизованное тестирование в том виде, в котором оно существует в России, есть еще только в одной стране мира - Греции. С тех пор на развитие демократии в России в течение 16 лет правительством США было выделено более $11,4 млрд, $1,5-2 млрд из которых пошли на реформирование образования и науки, частью которого является и внедрение ЕГЭ.

Журнал "Деньги".