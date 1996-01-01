На пляжах будет предостаточно урн

Во Владивостоке началась подготовка пляжей и мест массового отдыха горожан к пляжному сезону, который планируется открыть 1 июня.

Управлению по работе с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства главой города Игорем Пушкарёвым поручено контролировать подготовку пляжных зон к летнему отдыху. Специалисты уже осмотрели пляжи бухты Лазурной (Шамора), стаций Санаторная, Чайка и пляжи в районе Горностая. Арендаторы предупреждены о проведении двухмесячника по санитарной очистке города.

Согласно постановлению главы Владивостока № 93 "Об утверждении положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья на территории города Владивостока", владельцы пляжей обязаны выполнить следующие требования: на пляже должен быть спасательный пост с необходимыми плавательными средствами, оборудованием и обеспечено круглосуточное дежурство спасателей; на территории пляжа должны быть оборудованы стенды с материалами по профилактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха; необходимо достаточное количество лежаков, зонтов, душевых кабин с естественным подогревом воды; пляжи должны иметь громкоговорящую и телефонную связь, а также место для оказания пострадавшим первой помощи. На территории пляжных зон и мест массового отдыха горожан должно быть достаточное количество урн, расположенных в доступных для отдыхающих местах на расстоянии не более 20 м друг от друга.

С середины апреля 2009 года, сообщает пресс-служба администрации Владивостока, будут проводиться регулярные комиссионные проверки пляжных зон специалистами ГО и ЧС, Роспотребнадзором, ГИМС МЧС России по Приморскому краю и структурными подразделениями администрации Владивостока.