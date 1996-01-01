Звоните в управляющую компанию - будет газон

От инициативности горожан напрямую зависит, сколько денег, кустов и материалов будет выделено на весеннее благоустройство наших дворов.

Ну вот, дорогие товарищи, и дожили мы с вами до апреля. Снег сошел, обнажив зимние залежи мусора и побочные продукты собачьих прогулок. Городские власти объявили старт двухмесячника чистоты и снарядили всех пригодных к труду узбеков новыми метлами и лопатами. Занятых в госструктурах, студентов и школьников в обязательном порядке выведут на общегородской субботник 25 апреля. А чем займутся граждане с остатками гражданской ответственности?

Судя по всему - добровольной помощью своим управляющим компаниям (УК). Последние четыре года задачей благоустройства придомовых территорий занимаются именно они, а мы с вами платим за эту услугу в графе "содержание придомовых территорий". По логике вещей, деньги постепенно накапливаются и при наступлении благоприятного времени, например грядущего месячника по уборке города, пускаются в ход. На деле, конечно, смета расходов утверждается в зависимости от текущих задач, и ремонт бордюрного камня и посадка кустов у вашего подъезда в число таковых может и не войти, если проблемой не озаботиться заранее.

УК в помощь

Представившись гражданкой, проживающей на территории обслуживания управляющей компании, я обзвонила шесть крупнейших УК во Владивостоке с "легендой" получить к субботнику землю, кусты, известь и краску для приведения в порядок детской площадки. Честно говоря, реакция сотрудников управляющих компаний порадовала: в УК "Эгершельд" и УК "Ленинский район" меня тут же предложили включить в список заказов на вышеперечисленное.

Земля завозится из Надеждинского района, кусты из Суражевки, и заказ на них формируется заранее. Известью для облагораживания бордюрных камней тоже обещали снабдить без проблем. На имеющуюся в наличии краску в паре УК сотрудники по-соседски пожаловались: мол, сохнет долго и цвета не слишком-то веселенькие. Метла, грабли, лопаты и мешки для мусора выписываются точно так же. Самостоятельность граждан в УК приветствуется.

Кстати, от вашей инициативности напрямую зависит сколько денег будет выделено на весеннее благоустройство вашего же двора: нет заявки - нет причины тратиться. Просто в отчете напишут: все заявки граждан выполнены на 100%. Самое время обеспечить фронт работ и себе, и дворникам из УК. С последними уже проводят инструктаж: что, как и к какому сроку должно быть убрано. Городское управление по благоустройству стращает регулярными проверками и штрафами. Премиальные для дворников по итогам месяца тоже предусмотрены от 2000 до 5000 руб., бригадирам - до 7000 руб.

ТСЖ уговорить можно

Теперь немного о тех домах, где организовались ТСЖ. Выбивать деньги на благоустройство придется у председателя, и тут уж кому как повезет. В прошлом году была у меня такая история: живу на первом этаже, под окном регулярно парковали машины, закатывая в грязь все цветы и кусты. Решила заменить газонный бордюрный камень советского образца на тот, через который переедет только поднятый джип. Отложила денег, пригласила рабочих... и столкнулась с председателем ТСЖ, имевшей виды на все газоны вокруг дома сразу.

В итоге ходила по двум подъездам, собирала подписи с жильцов о том, что они не против газона под окном за мои личные средства. Потом защищала позицию на собрании правления. В итоге договорились полюбовно: бордюры установлены, а землю даже завезли за счет ТСЖ. Раскидывала ее, правда, сама, два дня не разгибаясь. В итоге - газон есть, а машины паркуются на специально расширенном под стоянку месте. Пока велись "военные" действия, жильцы худо-бедно сдружились и выяснили свои насущные потребности. А на другом конце дома- "крейсера" машины так и паркуют под окнами. Так что, дорогие товарищи, проявляйте не лимитированную городскими постановлениями активность.

Что касается благоустройства общественных мест - центральных улиц и скверов, то санитарная очистка города стартовала 30 марта. Общегородской субботник назначен на 25 апреля, поучаствовать в нем на добровольно-принудительной основе попросят все структурные подразделения администрации Владивостока, административно-территориальные управления районов города, учреждения здравоохранения и образования.