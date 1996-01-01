Акция "Чистые пути" продлится до мая

С 1 апреля Владивостокское отделение ДВЖД, совместно с администрациями городов и районов, бизнес-структур проводит ставший уже месячник "Чистые пути".

После таяния снега территория вблизи железнодорожной инфраструктуры имеет довольно неприглядный вид. Бытовой мусор от многочисленных закусочных вдоль дороги, "стихийных" рынков и торговых точек попадает на откосы и полосу отвода железной дороги, что создает довольно неприглядный вид, а также создает реальную угрозу безопасности движения поездов. Руководством отделения дороги прилагается немало усилий для того, чтобы привлечь внимание не только властей, но и каждого жителя края к сотрудничеству по благоустройству прилегающих территорий, расположенных вне зоны санитарной ответственности железной дороги. Акция продлится до начала мая.