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Весь апрель никому не верь
1 апреля - День смеха, он же День шуток, он же День дурака - позади. Вас потешили розыгрышами или шутками? Значит, по истечении веков эта традиция, появившаяся еще то ли в Древнем Риме, то ли во Франции не исчезает.
Словом, смеялись и подшучивали друг над другом, преподнося "дурацкие" подарки, называя ближнего апрельскими дураками (april's fools), все с удовольствием. В День смеха принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус. Традиция праздника живет и теперь. Причиной такой своеобразной традиции стала сама природа. Весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами. С годами меняется лишь их содержание. На шутку типа "У вас спина белая!" уже никого не купишь. А вот вам звонят на работу, якобы из жилищной конторы и сообщают, что "в вашей квартире лопнула батарея и вода просочилась до первого этажа". А вы живете на шестом! Вы уже подсчитываете ущерб от наводнения, а неизвестный шутник в это время давится от смеха. Такая шутка в наши времена в ходу.
"ЗР" поинтересовался у жителей Владивостока, доводилось ли им быть апрельскими дураками и какие розыгрыши запомнились?
Алексей ДОВБЫШ, pr-менеджер стивидорной компании:
- Как-то работая на одной из местных радиостанций, я сообщил в эфире о предстоящем переходе с летнего времени на зимнее на пару недель раньше положенного срока. Сказал, что переход произойдет сегодня в ночь. Причем сделал это по совету "старшего" коллеги. Он же, в свою очередь, подсказал мне эту новость абсолютно из благих намерений, накануне где-то прочитав о предстоящем переводе стрелок часов на один час назад. Но он не сориентировался с точной датой перевода! Короче, облажались мы на пару. Сказать о том, что я чувствовал себя дураком, - это слишком мягко. С другой стороны, я представляю, что чувствовали люди, которые повелись на мое сообщение и перевели стрелки. Радиостанция в то время была мега-популярной.
Татьяна Сергеевна, пенсионерка:
- Однажды приходит домой мой сын и говорит: "Мама, сделай счастливое лицо, ты скоро станешь бабушкой!" После его слов я так и села. Какая бабушка? Откуда ребенок? Я знала, что у сына есть девушка, но я не могла предположить, что их отношения зашли так далеко. Ведь сыну-то тогда было всего 19 лет. Но сын так убедительно говорил, он у нас артист, что я ему поверила. Ладно, думаю, ничего не поделаешь. Пусть будет внук или внучка, вырастим. А сын, видя мою реакцию, рассмеялся: "Мама, я пошутил! Сегодня первое апреля!"
Елена КУЛИНОК, директор Приморской краевой детской библиотеки:
- Меня по-настоящему обманули в студенческие годы. Случилось это во времена дефицита, когда в свободной продаже практически ничего не было. Собираясь после летней сессии домой, мне захотелось привезти своим близким что-нибудь оригинальное и интересное. И вот иду я по улице, как вдруг подходит ко мне дама и спрашивает, не хочу ли я купить апельсинов.
- Я вас не обману, - говорит женщина. - Я работаю в овощном магазине, это в двух шагах. Вы даете мне деньги и авоську, и я покупаю вам апельсины. Чтобы вы не сомневались, я оставлю в залог свой кошелек.
Я стала отказываться, но и дама тоже не отступала. В итоге она ушла с моими деньгами и авоськой, а я осталась с ее кошельком. Прошло какое-то время, мне надоело ждать, и я открыла кошелек, а там вместо денег какие-то бумажки. Я поняла, что меня обманули!
Кристина, продавец-консультант магазина "Книгомир":
- Помню, меня здорово разыграли, когда я еще училась в техникуме. Это было как раз 1апреля. Прихожу я утром на занятия, а мне говорят, что сегодня уроков не будет: у преподавателей семинар по повышению квалификации. А студентам разрешили расходиться по домам. Я и еще несколько моих одногруппников, которые подошли позже, им поверили. Мы развернулись и пошли в кафе отмечать День дураков. А на другой день выяснилось, что дураками были мы сами! В историю поверила почти половина группы. Конечно, за прогул нас отчитали.
Юлия СВЕТОЧ, пенсионерка, автор трех книг стихов и прозы:
- По молодости довелось мне работать в охране нашего орденоносного "Дальзавода". Мой пост был на главном въезде на территорию. Как-то меня предупредили, чтобы я внимательней досматривала один автокар. Вроде бы ее водитель - жулик, регулярно что-нибудь вывозит с территории завода в мусорном контейнере. Когда этот "жулик" в очередной раз повез через ворота контейнер с мусором, я его остановила.
- Показывайте, что везете! - приказываю водителю.
А он в ответ:
- Вам надо, вы и ныряйте в контейнер.
Я минут 15 рылась в мусоре, но ничего не нашла!
А через несколько лет, когда я уже не работала в охране, а "жулик" перевелся в другой цех, я случайно узнала, что в тот день он увел с территории тот самый автокар. Он был списанным, и завгар дал ему "добро": "Если сможешь вывезти за ворота, он твой". Он и вывез.
Лариса Пантелеевна, работник общепита с многолетним стажем:
- После кулинарного училища я проходила практику на одном из судов Дальневосточного пароходства. Первую неделю после выхода в море мне доверяли только чистить овощи и рыбу. А потом корабельный кок поручил приготовить на обед борщ, компот и... "что-нибудь вкусненькое" на второе. По борщу у меня всегда были "пятерки". Сварить компот - тоже плевое дело. А с "вкусненьким" возникла закавыка - какое бы блюдо я ни предлагала, кок говорил: "Не пойдет!" А потом он сам предложил: "Чего, девонька, голову ломать! Ты приготовь макароны по-флотски. Только не забудь продуть макароны, перед тем как будешь их варить. Бывает, что гвозди из ящика в них застревают. А люди потом зубы ломают!"
Открыла я ящик с макаронами и стала их продувать. Достану макаронину, дуну в нее и бросаю в кастрюлю, дуну и бросаю. "Продула" половину ящика, а потом догадалась, пересчитала все вынутые гвозди из крышки деревянного ящика из- под макарон, сверила с дырочками. Все сходится! Гвозди положила в карман фартука. Моряки хвалили макароны по-флотски. Я таяла от счастья! И тут ко мне подошел механик и показал... пустую тарелку с гвоздем, потом еще один подошел с гвоздем, третий, пятый...
- Ты чего это, мать, макароны плохо продула? Столько гвоздей оставила! Захотела команду отправить в лазарет? - строго спросил меня механик.
Я в слезы:
- Неправда! Все гвозди из ящика вытащила и пересчитала! Вот они! - сказала я и вытащила гвозди из кармана. Мужики рухнули на палубу от смеха. Так я прошла посвящение в корабельные коки.
И хотя многим сегодня не до шуток, тем не менее "ЗР" напоминает читателям известную поговорку "Весь апрель - никому не верь!"
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