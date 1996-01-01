Россия занимает одно из первых мест в мире по смертности от рака груди. И основная причина в том, что женщины обращаются к врачам слишком поздно, когда помочь им уже практически невозможно.

Немецкая фармацевтическая компания "Бионорика АГ", один из ведущих в мире производителей растительных лекарственных средств, решила напомнить россиянкам о профилактике и ранней диагностике заболеваний молочной железы и с апреля по ноябрь прошлого года провела в 60 городах, включая Владивосток, благотворительную кампанию "Обследуй себя и оставайся здоровой". Врачи посещали предприятия, на которых работает много женщин, и рассказывали им о современных методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний молочных желез, а с помощью силиконовых муляжей демонстрировали методику самообследования, с тем, чтобы женщина имела представление о своих ощущениях при обнаружении изменений в груди.

30% участниц семинаров обратились с просьбой провести им осмотр молочных желез на месте, и на основании результатов обследования методом пальпации 50,2% из них было рекомендовано пройти повторное, более детальное обследование в онкологическом диспансере! Выяснилось, что большинство женщин старше 45 лет никогда не были на приеме у маммолога, почти никто из посетивших семинары не знал о том, какие методы используются для диагностики заболеваний молочных желез и что предменструального синдрома можно избежать путем применения соответствующей терапии.

- Учитывая, что финансовый кризис лишь усилит тенденцию к отказу от профилактики среди российских женщин, мы считаем себя обязанными продолжать оказывать помощь, - заявил глава компании "Бионорика АГ", фармацевт с мировым именем профессор Михаэль Попп в ходе состоявшейся в Москве пресс-конференции. - Статистика однозначно свидетельствует о том, что российские женщины должны уделять больше внимания своему здоровью. Чем раньше удается распознать заболевание, тем больше шансов на излечение. Это касается и рака молочной железы. Поэтому мы не только не свернули свою просветительную кампанию "Обследуй себя и оставайся здоровой", но и расширили ее. С марта по май она проходит уже в 70 российских городах.

- К сожалению, рак молочной железы у наших женщин - явление частое, - поведала руководитель Маммологического центра Минздрава РФ, президент Российской ассоциации маммологов академик Надежда Рожкова. - При этом прослеживается угрожающая тенденция к омоложению рака.

42% заболевших обращаются к врачам на поздних стадиях заболевания, когда помочь им уже практически невозможно. Именно поэтому наша страна занимает одно из первых мест в мире по смертности от рака груди. Вместе с тем известно, что около 97% женщин, обратившихся за медицинской помощью на начальных стадиях заболевания, излечиваются полностью, в большинстве случаев без хирургического вмешательства. Но проблема в том, что заболевание на ранних стадиях протекает практически бессимптомно, а значит, ведущее значение приобретают профилактика и ранняя диагностика заболеваний молочной железы.

По словам Н. Рожковой, благодаря просветительской деятельности компании "Бионорика АГ", к проблеме заболеваний молочной железы удалось привлечь не только женское население, но и государство. И сегодня оно уделяет ей большое внимание. В национальные программы "Здоровье", "Онкология", "Материнство и детство" включены разделы, посвященные маммологии, и выделяются значительные финансовые средства на приобретение медицинского оборудования. Если в 2002 г. в России было всего 600 маммографов, то сейчас - 2150, включая самые современные. Вот только квалифицированных кадров пока не хватает. И здесь неоценимую помощь оказывает компания "Бионорика АГ", которая на протяжении многих лет организует циклы лекций и семинаров, обучает врачей методике обследования молочных желез.

На вопрос "Дальневосточного лечебника" о современных, органосохраняющих методах лечения заболеваний молочной железы Надежда Рожкова ответила, что, благодаря новому оборудованию, появилась возможность выявления более ранних форм заболеваний, а значит, и выбора оптимального щадящего способа лечения. Вместо осуществлявшейся раньше радикальной калечащей операции (зная о таком финале, женщины, естественно, не шли своевременно к врачу), разработаны органосохраняющие вмешательства с последующей пластикой - они дают хороший косметический эффект, и перед ними у женщин нет страха.

К примеру, доброкачественные непальпируемые образования можно удалять с помощью вакуумной аспирационной биопсии. Делается она в амбулаторных условиях. За 30-50 мин. удаляются множественные фиброаденомы молочной железы. Ни рубцов, ни изменений в структуре молочной железы, остается лишь маленькая точка, которая вскоре бесследно исчезает.

Все более широкое применение находит технология склерозирования кист. До недавнего времени при диагнозе "киста" речь могла идти только об операции. Сегодня специалисты делают пункцию: с помощью тонкой иглы удаляется содержимое кисты, а затем в тот же прокол вводят пару капель специального состава. Стенки кисты спадают, склеиваются и, что очень важно, в 98% случаев киста не рецидивирует. На всю процедуру уходит менее получаса.

Зарождается в России и такая методика, как ультразвуковая пиротерапия, в ходе которой производится термическая обработка опухоли под контролем магнитно-резонансного томографа. Она не требует стационарного лечения и длительного восстановительного периода.

И подобных методик сегодня имеется довольно много.

Но не менее важно - поставить точный диагноз до операции. Так вот, сегодня возможно произвести пункционную биопсию с помощью стереотаксических установок, которые выбирают нужный участок ткани с точностью до 1 мм. По этому кусочку можно провести гистологическое исследование, которое обычно делают уже после хирургического вмешательства.

- Сегодня в России мы имеем все передовые технологии, существующие в мире, - сообщила академик Рожкова. - Осталось их повсеместно внедрять и обучать им врачей. А наши женщины должны знать, как важно обнаружить болезнь в зародыше и регулярно проходить обследование груди. Потому что профилактика, к сожалению, - это пока наше самое слабое звено.

Профилактика заболеваний молочных желез - это, прежде всего, регулярные обследования груди, самостоятельные и с помощью УЗИ или маммографа. Она обязательна для женщин, которые хотя и не страдают никакими заболеваниями молочной железы, но по определенным признакам входят в группу риска. Это вся возрастная группа после 40 лет, нерожавшие и с неблагоприятной онкологической наследственностью по женской линии. Сюда также относятся те, у кого когда-либо были травмы, ушибы, операции на груди, маститы.

Важным является также своевременное и адекватное лечение мастопатии, которая в ряде случаев может быть фоном для развития более серьезных заболеваний.

Растительный негормональный препарат Мастодинон, выпускаемый компанией "Бионорика АГ", сегодня известен едва ли не каждой россиянке. По нашим наблюдениям это действительно эффективное лекарственное средство, нормализующее гормональный баланс и улучшающее психоэмоциональное состояние женщины, но в то же время не вызывающее таких вредных побочных эффектов, как химические лекарственные препараты. Но помните: любое лечение должен назначить врач. Не бойтесь обратиться за помощью к врачу, бойтесь обратиться к нему слишком поздно.