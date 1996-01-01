Найден новый метод защиты от кариеса

Американские ученые предложили полировать поверхность зубов особым средством. После специфической обработки зубов, предложенной профессором Игорем Соколовым и Рави Гаиквадом из университета Кларксона, бактерии сами "соскальзывают" с эмали.

Чтобы защитить зубы от вредного воздействия бактерий, ученые предлагают проводить ультратонкую очистку их поверхности с помощью кремниевых наночастиц. Подобная технология использовалась в стоматологии и раньше, но никто не догадался использовать для полировки частицы меньшего размера.

Соколов и Гаиквад немного изменили используемую в полупроводниковой промышленности методику полировки поверхностей. Новая технология позволяет безопасно сглаживать на поверхности зубов человека все неровности, вплоть до наноразмерных. В результате бактерии, попадающие на зубы в течение дня, будто соскальзывают с них, не имея возможности хоть как-то закрепиться. Смыть их с поверхности можно практически любым напитком.