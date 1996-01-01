Гомеопатические средства приравняли к плацебо

Швейцарские и британские ученые опубликовали в авторитетном медицинском журнале The Lancet статью, в которой приравняли гомеопатические средства к лекарствам-пустышкам, то есть - к плацебо, сообщила Membrana.Ru.

В 2002 году фонд, основанный американским скептиком Джеймсом Рэнди, пообещал миллион долларов любому человеку, способному убедительно доказать, что гомеопатические средства действительно могут лечить людей. Приз никто не получил до сих пор. Зато профессор Маттиас Эггер из университета Берна, его коллеги из университета Цюриха и британская группа ученых из университета Бристоля провели 110 лабораторных тестов и не нашли никакого свидетельства, что гомеопатия чем-то лучше плацебо.

Ученые предлагают остановить эту "терапию", провести масштабные исследования и советует докторам быть смелыми и честными с пациентами, рассказывать им "о нехватке пользы" в гомеопатии. Профессор Эггер верит, что некоторые люди чувствуют себя лучше после принятия гомеопатических средств, но склонен связывать этот эффект с психологическим фактором, "опытом терапии в целом", временем и вниманием, которое гомеопат уделяет человеку. Разумеется, сами гомеопаты и некоторые их пациенты с выводами ученых не согласились. И, конечно же, многолетний спор на эту тему продолжится, говорят эксперты.