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Горожане недовольны очередями в поликлиниках

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как показало анкетирование, проведенное среди посетителей владивостокских поликлиник, качество медобслуживания устраивает лишь половину опрошенных. Чаще всего больные жалуются на очереди, нехватку узких специалистов, невежливое отношение медперсонала.

Результаты анкетирования стали основанием для обсуждения депутатами Думы Владивостока вопроса о порядке предоставления платных и бесплатных услуг в муниципальных лечебных учреждениях города. По словам заместителя главы Владивостока по вопросам здравоохранения Елены Щеголевой, работа в этом направлении ведется. Руководители медучреждений не раз пытались ввести в практику запись на прием к специалистам через Интернет. Однако такое нововведение требует немалых затрат, поэтому пока не может быть воплощено в жизнь.

Что же касается платных медицинских услуг для населения, то, как заявила Елена Щеголева, 45% средств от заработанных учреждениями здравоохранения идет на то, чтобы хоть немного увеличить заработную плату медперсонала. Вопрос этот актуален, поскольку средняя зарплата медиков во Владивостоке составляет 7000 рублей.

Участники встречи сошлись во мнении, что в интересах как городских властей, так и работников системы здравоохранения сделать медобслуживание во Владивостоке более доступным и качественным. На заседании думы города стороны обсудили возможные пути оптимизации работы муниципальных медучреждений Владивостока.

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