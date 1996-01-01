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Кризис подступает к больницам
Рассказывать, какие в аптеках ценники, наверное, никому не надо. Все мы - чаще или реже - туда заходим. И все наблюдаем, как препарат, еще два года назад стоивший 2,5 рубля, летом прошлого года - 25 рублей, сегодня продается уже за 94! Столь же стремительно растут цены и на продукты питания. Как отразился ценовой беспредел на больницах? Чем они сегодня лечат и как кормят больных?
Лекарства
- С начала года лекарства подорожали в среднем на 20-30%, особенно антибиотики. Но у ряда наших поставщиков остались прошлогодние товарные запасы, и они предлагают их нам по старым ценам, - сообщил "ДЛ" главный врач Приморской краевой больницы №1 Анатолий Герец. - Правда, оплатить поставку мы должны в течение трех дней. В случае отсрочки цена возрастает до 30%. Но, учитывая, что проблем с финансированием у нас сейчас нет, мы приобретаем лекарства по наиболее приемлемым для нас ценам. При необходимости заменяем дорогие препараты на более дешевые, стараясь укладываться в установленные нормативы, чтобы больные, ложась в стационар, сами ничего не покупали.
Кроме того, еще в прошлом году мы создали некоторый запас лекарственных средств. С августа 2008 года были увеличены нормативы стоимости медикаментозного обеспечения одного койкодня в стационарах края, но деньги поступили в лечебные учреждения только в ноябре. Денег было достаточно, и мы пустили их на закупку лекарств. Так что второй квартал мы продержимся. А вот со второго полугодия с лекарственным обеспечением больных могут начаться проблемы.
ДЛЯ СПРАВКИ. Сегодня в стационарах края на лекарства на один койко-день выделяется: на реанимационной койке - 4375 руб., на нейрохирургической - 897,86 руб., на ревматологической - 800,29 руб., на пульмонологической - 277,58 руб., на офтальмологической - 180,33 руб.
Питание
С августа прошлого года больницам был увеличен и норматив на питание больных - с 43 до 61,9 руб. Это позволило, во-первых, перейти на пятиразовое питание (второй завтрак и полдник), во-вторых, сделать рацион больных более разнообразным.
В нем появились такие невиданные ранее изыски, как колбаса, сыр, пельмени, кальмар, фрукты, йогурты, соки. Сегодня из-за резкого подорожания продуктов питания от многих изысков пришлось отказаться и вновь вернуться к трехразовому питанию.
Медоборудование
Это, пожалуй, самый болезненный для больниц вопрос. Медицинское оборудование одно за другим выходит из строя, а заменить его нечем - очень уж мало средств выделяет бюджет на его закупку. Взять ту же краевую больницу - самую большую и самую многопрофильную в Приморье - в год на покупку нового медоборудования ей выделяется всего 6 млн рублей. Что на них купишь? Разве что один рентгеновский аппарат отечественного производства.
- Положено, к примеру, больнице по нормативам иметь десять фиброгастроскопов, а их у нее всего два. Это значит, что они будут эксплуатироваться с повышенной нагрузкой и будут быстрее изнашиваться, будут чаще выходить из строя, - говорит Анатолий Герец. - Многое наше медицинское оборудование давно уже выработало свой срок эксплуатации. Ломается аппарат - мы его ремонтируем, что обходится нам едва ли не вполовину его стоимости. Гарантия - 3 месяца. А через полгода этот аппарат вновь выходит из строя. Экономически это невыгодно. За рубежом поступают иначе: как только заканчивается гарантийный срок, оборудование меняют на новое.
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