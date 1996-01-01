На Дальний Восток никто не едет

Программа по переселению соотечественников в Россию не работает. Об этом сказал председатель Комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим ГУСТОВ после выездного заседания в Калининграде, посвященного вопросам реализации госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.