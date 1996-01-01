Места для любительской рыбалки в Приморье определит конкурс

Началась подача конкурсных документов на право организации спортивного и любительского рыболовства, сообщила пресс-служба края.

После завершения сбора документов терруправление федерального агентства по рыболовству объявит конкурс на организацию спортивной рыбалки и определит для нее участки и допустимые уловы. Рыбаки-любители смогут ловить рыбу в Находке, Владивостоке, Тернейском, Ольгинском, Лазовском и Хасанском районах. Среди объектов - красноперка, камбала и тихоокеанские лососи.