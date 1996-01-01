ДВГУ идет навстречу студентам

Двухдневная конференция "Перспективы развития молодежного рынка труда Дальнего Востока в условиях экономического кризиса" состоялась в Институте научной информации - Фундаментальной библиотеке ДВГУ.

В конференции приняли участие представители разных регионов Дальнего Востока. Специалисты в области образования и трудоустройства, ученые, чиновники, студенты вузов обсуждают актуальные на сегодня проблемы трудоустройства выпускников в кризисный период. В частности, сегодня университет начинает активное сотрудничество с банками, которые внедряют такие услуги, как кредиты на обучение. Каждые две недели ректорат рассматривает заявления студентов о переводе их с коммерческой на бюджетную форму обучения. Семьям студентов, попавшим в тяжелое материальное положение, в ДВГУ предоставляют рассрочку платежей по оплате, желающих переводят на очно-заочную и заочную формы обучения. Такая поддержка позволяет многим попавшим в непростую ситуацию студентам благополучно окончить вуз и найти свое призвание.