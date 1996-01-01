У счастливчиков снесут дома

Счастливую участь по переселению в новое жилье разделят пока только Владивосток, Артем, Лучегорск и Большой Камень, которые вовремя подсуетились, чтобы попасть под новый российский закон №185-ФЗ от 21.07.2007 г.

На эти цели из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ должно поступить 477 млн руб. И еще 331 млн руб. на эти цели заложено в краевом бюджете. В целом краевая программа была защищена 11 марта с соответствующим распределением средств по участвующим в ней населенным пунктам.

Комментируя перспективы реализации этой программы для краевого центра, заместитель начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Владимир ХУДИН отметил, что для муниципалитетов она носит "щадящий" характер. При довольно высокой для местного бюджета стоимости 1 кв. метра жилья в новострое основные расходы ложатся на федеральный и краевой бюджеты. Это подкреплено новым №225-ФЗ. Однако бюджету Владивостока тоже придется принимать посильное участие в программе - стоимость "квадрата" в новострое "зашкаливает" за 60 тыс. руб. Правда, от застройщиков под эту программу городской администрации уже поступили предложения и по 40-45 тыс. руб.

Для принятия оптимального решения будет проведен конкурс среди застройщиков, имеющих объекты нового жилищного строительства готовностью свыше 70%, что является одним из условий нового закона.

Сейчас в краевой администрации отрабатываются условия конкурса, и в ближайшие две недели размещение муниципального заказа по Владивостоку должно состояться. Владимир Худин отметил, что, по сути, будут проведены два конкурса в одном. Первый пройдет по известной котировке, принятой в отношении приморского "квадрата" на уровне Минрегионов и составляющей сегодня 31 800 руб., а второй конкурс - по разнице между этой котировкой и ценой "квадрата", которую предложит застройщик. То есть, если победит предложение по цене в 40 тыс. руб. за 1 кв. метр, то разница между этой суммой и погашаемой за счет федеральных и краевых средств 31 800 руб. должна будет выплачиваться из городского бюджета.

Конечно, в идеале хорошо было бы вообще обойтись без этой разницы, чтобы деньги города направить на другие неотложные нужды, в т.ч. на капитальный ремонт зданий. То есть победителем должен стать застройщик, предлагающий меньшую цену. Предполагается, что "пальму первенства" перехватит только один из городских застройщиков - "оптом" цена вопроса получается ниже.

В программу предоставления нового жилья взамен аварийного по г. Владивостоку включены 14 домов. Это по адресам: Крылова, 3, Фонтанная, 15/2, Лермонтова, 59, Сафонова, 7, Володарского, 29, Морозова, 4, Ольховая, 40, Успенская, 22, Посьетская, 21, Шилкинская, 34 и 36, Арсеньева, 7в, Елочная, 1, Трудовых резервов, 9. Это небольшие дома, имеющие износ свыше 60-70%, которые вскоре должны пойти под снос.

В целом эта городская программа расселения из аварийных домов предполагает предоставление для 276 человек из 98 квартир 3 088 кв. м нового жилья и стоит около 150 млн руб. Предполагается, что в дальнейшем под программу переселения граждан из аварийного жилья будут проводиться регулярные закупки квартир в новостроях. Сейчас еще уточняются общие объемы необходимой замены по Владивостоку. Они довольно большие. Над общим списком работает компетентная межведомственная комиссия. Первый транш позволит отработать механизм реализации федерального закона в условиях города и приступить к более масштабному решению этой важной социальной проблемы.