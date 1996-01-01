Жители российского Дальнего Востока мечтают жить в Китае?

На фоне бурного развития экономики Китая россияне массово прибывают в эту страну и разделяют все успехи Китая, пишет китайская газета "Хуаньцюшибао". На рынке Ябаолу в Пекине собирается более 5 тыс. россиян. Они создали там целый русский городок из ресторанов, магазинов, салонов красоты и других заведений сферы обслуживания.

Некоторые российские интеллигенты отправились в Шанхай, а технические специалисты - в Гуанчжоу. Около 3 тыс. россиян в качестве технического персонала работает на заводах и фабриках Гуанчжоу. Как же китайцы относятся к россиянам? Можно сказать, что очень хорошо, считает газета. В связи с этим появилась новая тема для разговора: "Замуж за китайца". И это веяние уже входит в моду. Причина общеизвестна - китайские мужчины, в отличие от российских мужчин, не пьют, умеют готовить и делать массаж, чего вполне достаточно.

Сергей, представитель одного российского коммерческого банка в Пекине, приехал в столицу Китая два года назад. Он рассказал журналисту газеты "Хуаньцюшибао", что до приезда в Пекин город представлялся древним и консервативным. После же он открыл для себя, что мегаполисы Китая современны.

Когда речь пошла о жизни в Пекине, Сергей сказал, что в Пекине дружелюбно относятся к иностранцам. Здесь он не чувствует дискриминации, наоборот, он даже наслаждается тем, что считается иностранцем. Кроме того, пекинцы значительно отличаются от холодных москвичей. Конечно, бывает, что у него возникает головная боль, когда имеет дело с торговцами, часто обманывающими своих клиентов.

В последние годы по мере укрепления взаимоотношений между Китаем и Россией немало россиян переезжает в КНР на постоянное местожительство. "Хуаньцюшибао" пишет, что город Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян, являющийся важным центром торговли с Россией, каждый год встречает около миллиона россиян, въезжающих в Китай через КПП. Многие россияне с удовольствием живут в этом пограничном китайском городе. Известно, что в соседнем российском Приморье средняя цена жилья в небольшом городе обходится в $600 за один квадратный метр. В Суйфэньхэ - $300-400. В больших китайских городах жилье стоит в среднем $1 100 за один квадратный метр, а во Владивостоке - уже $3 тыс. В России невозможно купить жилье за ту цену, которую предлагают в Суйфэньхэ. Покупка отдельной квартиры для многих жителей Дальнего Востока стала неосуществимой мечтой. Потому то и есть большой соблазн за небольшие деньги купить квартиру в Суйфэньхэ.