Социальная программа без срока давности

В марте во Владивостоке по инициативе главы города Игоря ПУШКАРЕВА начала действовать социальная программа "Город для людей". Она стала результатом совместной работы власти и бизнеса.

С первых дней ее реализации она привлекла внимание не только жителей города, получивших возможность приобрести продукты питания по более низким ценам, но и предпринимателей, готовых эти цены предложить на розничном рынке. Цель программы, возникшей в условиях кризиса, предполагает поддержку всех слоев населения, как, собственно, и бизнеса, стимулируя продажи в ситуации сниженной покупательской способности. Причем механизм стимулирования прост - чем ниже цены, тем больше оборот.

Досье Программу поддержали как представители торгового бизнеса, снизившие торговую надбавку до 10% на ряд продовольственных товаров, так и основные производители продуктов питания. Если сначала в этой работе приняли участие 11 магазинов, то уже сейчас новые ценники появились в 15 торговых предприятиях. По словам главы Владивостока Игоря Пушкарева, "все магазины, которые выразят желание работать по определенным программой условиям, будут включены в эту работу".

Еще на стадии подготовки было ясно, что наиболее эффективный путь снижения цены, не устраняющий рыночных принципов ценообразования, сводится к переходу на прямые поставки продукции от производителя к розничному продавцу. Поэтому следующим шагом в реализации программы стала организация администрацией города торговых мест для производителей продуктов питания, получивших возможность продавать свою продукцию на розничном рынке, минуя посреднические звенья. Таких мест в разных районах города уже 13. Ежедневно туда приезжают 59 машин с продукцией от производителя и прямо с машин продают ее с минимальной торговой надбавкой. "В магазинах накрутка на наши продукты доходит до 100%, - говорит директор тепличного хозяйства "Приморье" Наталья ДУБОВЦЕВА. - При этом мы не могли расширить собственную розничную торговлю по нашим ценам. Благодаря программе у нас увеличилось количество торговых точек и мы торгуем в тех местах, куда раньше попасть не могли".

Интерес бизнеса к программе очевиден, поэтому и растет число ее участников. Количество машин, вероятно, не ограничится достигнутым сегодня числом. "Для нас участие в программе выгодно, поскольку дает возможность увеличить объемы реализации, - говорит исполнительный директор компании-представителя производителя колбасных изделий "Надежда-95" Алла ОПОЛЬСКАЯ. - Пока у нас только две машины работают в торговых местах, поэтому, возможно, будем увеличивать их количество. В ассортимент мы включаем наиболее ходовую и недорогую продукцию. Колбасу молочную, например, продаем с машины по 126 руб. за кг. Эта цена выше отпускной только на сумму транспортных расходов".

Все участвующие в программе магазины, торговые точки, машины работают под единым логотипом социальной программы "Город для людей". Логотип этот есть и на ценниках, что позволяет покупателям в общем ассортименте предлагаемых товаров легко выделить те продукты, которые продаются по низким ценам. В целом же перечень продуктов, попавших под снижение цены, достаточно широк. Например, Уссурийский хлебокомбинат продает хлеб кишиневский по 16 руб., 100-граммовые булочки по 5 руб. - в общей сложности, предприятие предлагает 5 наименований по социальным ценам из всего привезенного во Владивосток ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. Аналог подольского хлеба по 16 руб. предлагает и хлебопекарное предприятие "ИП Жеребятин" из Смоляниново. Уссурийская птицефабрика продает с машины яйца по ценам 39 и 30 руб. за десяток. Предприятие "ИП Шестакова", реализующее свежемороженную рыбу, снизило цену на кальмар до 150 руб за кг., кижуч - до 125 руб. Кроме того, по более низким ценам можно купить некоторые виды колбасных изделий, сыров, масла растительного, круп и прочих продуктов. Совсем недавно достигнута договоренность администрации города еще с одним крупнейшим производителем края - "Михайловским бройлером" - о продаже их продукции без посредников в этих же торговых точках.

Кроме этих традиционных для города продавцов программа предполагает участие и сельхозпроизводителей, в том числе частников, мелких фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств. Уже получено разрешение губернатора о проведении ярмарок в самом центре города. По выходным дням регулярно на центральной площади Владивостока будут организованы ярмарки для сельхозпроизводителей, приезжающих со своей продукцией из районов края. Это позволит тем, кто не имел раньше доступа к крупным городским рынкам, реализовывать свою продукцию без посредников, а жителям города даст возможность приобрести недорогие качественные местные продукты.

Оценивая эту программу в целом, глава Владивостока Игорь Пушкарев на встрече с журналистами сказал: "Это не разовая акция. У программы "Город для людей" нет срока окончания. Предприятия, желающие торговать в установленных местах по социальным ценам, стараемся включать в работу в минимально короткие сроки. Мы используем рыночные механизмы регулирования, и никто из участников в убыток не работает. Уменьшается наценка, но при этом растет оборот. В итоге в условиях кризиса и инфляции снижается стоимость продовольственной корзины для жителей города, прежде всего незащищенных слоев населения. Поэтому, думаю, от этой программы выигрывают все. Мы будем продолжать эту работу, расширять ассортимент, учитывая пожелания населения, с тем, чтобы обеспечить всех горожан более дешевыми продуктами".