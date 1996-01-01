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Рожайте тройню, вам зачтется
Депутатами Приморья утверждены изменения, которые позволяют ввести в число действующих закон о предоставлении жилья для семей, где одновременно родились трое и более детей.
В ходе мартовского заседания депутаты ЗС приняли сразу в трех чтениях Закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края".
Речь идет о законе, который предоставляет возможность расширения жилой площади семьям, где с 1 января 2007 года одновременно родились трое и более детей.
"Внесены достаточно существенные технические уточнения, поскольку более года со времени принятия этот закон не работал, - рассказывает вице-спикер приморского парламента, руководитель комитета по социальной политике и защите прав граждан Владимир МАСЛОВСКИЙ. - Сейчас под действие закона в крае попадают уже шесть семей. Суть внесенных в закон поправок в четком определении уполномоченного органа, который призван определить рыночную стоимость квадратного метра жилья, сообщает пресс-служба ЗС Приморья.
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