Рожайте тройню, вам зачтется

Депутатами Приморья утверждены изменения, которые позволяют ввести в число действующих закон о предоставлении жилья для семей, где одновременно родились трое и более детей.

В ходе мартовского заседания депутаты ЗС приняли сразу в трех чтениях Закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края".

Речь идет о законе, который предоставляет возможность расширения жилой площади семьям, где с 1 января 2007 года одновременно родились трое и более детей.

"Внесены достаточно существенные технические уточнения, поскольку более года со времени принятия этот закон не работал, - рассказывает вице-спикер приморского парламента, руководитель комитета по социальной политике и защите прав граждан Владимир МАСЛОВСКИЙ. - Сейчас под действие закона в крае попадают уже шесть семей. Суть внесенных в закон поправок в четком определении уполномоченного органа, который призван определить рыночную стоимость квадратного метра жилья, сообщает пресс-служба ЗС Приморья.