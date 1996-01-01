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Жить стало лучше...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Жив? Жив? Жив?" - спрашивает веселая птица воробей. "Жив! Жив! Жив!" - отчирикиваю я в ответ. При этом глубоко в легких внезапно застревает смешинка, радость распирает ребра, выжимает на лице идиотскую улыбку, и далеко за орбиты лица моего выходят мои серые глаза...

Казалось бы, встреть меня - страх божий. Ан, нет! Никто не пугается - кругом такие же весенние, радостные и, как сказал самозванец, "танцуют все". Кто как может. Все всех глубоко любят, уважают литературными словами и желают им того же, что и себе. В тех же дозах и в тех же стаканах.

Другие тоже вот по-своему радуются. Ведет мама по тротуару малыша и говорит: "Иди как надо! Все ноги оттоптал!". И чувствуется, что она очень рада и горда за это. Как знать, может быть, потом, в светлом далеко, она будет также радоваться и тому, как ее малыш своими копытцами будет пробивать себе карьеру в госаппарате или сокрушать конкурентов в бизнес-кругах... А то и просто - пылить в скафандре по холодному Марсу или Луне.

Спрашиваю одного из прохожих: что его радует? А он в ответ: "Радует то, что мир во всем мире и травка скоро вылезет. Вот!" Ясное дело - пацифист. А ведь мог и не такое сказать. Мог бы порадоваться, например, росту нашего экспорта оружия, грядущему оснащению нашей армии убойной техникой, дипломатическому провалу международных негодяев, делящих наш газ, и пр. Поводы для какой-либо радости, как наш владивостокский туман, буквально висят в воздухе.

Тебя увольняют без выходного пособия, а ты их обнимаешь, целуешь и на прощанье - пару забавных анекдотов про начальника и секретаршу. Тебя сбила машина - радуешься, что не катком по тебе проехали. Сосед в два ночи музон врубил - есть повод потанцевать на халяву. И все без "ахов" и "охов", без стонов и раздражения, змейкой - по коридорчику и с улыбкой на зубах.

Мировой кризис - это от недостатка смеха, от неумения забавляться, от кислых физиономий и дурных поступков. И это при том, что природа каждого Homo наделила способностями радовать и радоваться. Весна как-то скрашивает дефицит этих способностей, но при годовом балансе радость почему-то идет на убыль, теряется на мелочах, похищается по пути на работу или обратно.

Американцев научил улыбаться РУЗВЕЛЬТ , японцев - их восточная мудрость. Мы можем радоваться и без улыбки. В душе. Не выставляя напоказ свое прекрасное настроение. Хотя мы тоже "можем петь и смеяться, как дети". Иосиф СТАЛИН на Первом всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. мудро заметил: "Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее". И ведь никто не отрицает сегодня, что в далекие тридцатые годы не было места для радости. Кадры хроники донесли до нас светлые образы, были комедии типа "Волга-Волга" и т.д., хотя и расстрелы и концлагеря были нормой жизни. То есть страна не унывала. Как могла, так и веселилась.

Есть, конечно, среди нас и отдельные хронически серьезные люди, которые просто не понимают ни тебе юмора, ни другой какой-либо веселости. Медицина бессильна. Приказы - бессмысленны. Не помогает даже щекотание перышком за ушком. Через них этот самый мировой кризис и растет, накапливается недовольством, выплескивается гневом, обваливается индексами, останавливается производством, скукоживается потребительским спросом.

ЧУМАКА на них нет или же КАШПИРОВСКОГО с хорошей установкой на радость в жизни, на рассасывание неприятностей и коллоидных рубцов! Но и им есть своя отдушина. Исправить ихнюю аномалию может только хорошая компания. Достаточно собраться за столом. Сказать друг об друге по нескольку хороших слов. А после этого посмотреть друг на друга как на Мону Лизу. И тогда станет истово радостно и благолепно. Даже последнему ипохондрику.

Настоящая радость в трудном случае достигается неимоверным трудом, через тесное человеческое общение, через греблю на галерах, пуды соли, милый застольный мордобой и прощение. И разве это не весело...

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