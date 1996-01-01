Началась продажа льготных авиабилетов для пенсионеров и молодежи

Льготные билеты на Запад жители Дальнего Востока смогут купить в кассах аэропортов региона с 1 апреля. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Олег БЕЛОЗЕРОВ во время совещания с дальневосточными губернаторами, которое провел в Хабаровске первый зампред Правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ.

Как пояснил замминистра транспорта РФ, сроки начала продажи билетов по льготным тарифам для дальневосточников продиктованы положениями "Правил предоставления в 2009 году субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении", которые были утверждены 17 марта постановлением Правительства РФ № 231.

В постановлении, на которое указал Олег Белозеров, определены 18 маршрутов, по которым будут организованы льготные перевозки пассажиров из 11 аэропортов Дальнего Востока в центр страны - Москву, Санкт-Петербург и Сочи, обозначены фиксированная стоимость билетов и размер предоставляемой льготы по каждому из направлений, а также условия, на которых авиакомпании будут перевозить пассажиров.

"Она (цена - Прим. "ЗР") взаимоувязана с тарифами компаний на перевозку пассажиров, соответственно увеличить тариф больше, чем указано в постановлении, авиакомпания не может. Только при установлении определенной цены на билет она получит субсидию. Если авиакомпания установит иную цену, субсидию она не получит", - высказал жесткую позицию правительства чиновник Минтранса.

"А если авиакомпания субсидий не получит, то и перевозить никого не будет?", - задал коварный вопрос Игорь Шувалов, обратив внимание ведомства на то, что в адрес Президента МЕДВЕДЕВА и председателя правительства ПУТИНА уже поступают возмущенные обращения от дальневосточников, которым в кассах авиаперевозчиков отказали в предоставлении 50-процентной скидки на билет.

"Это просто безобразие и дискредитация решений, которые мы принимаем. Люди не будут читать постановление правительства, это им абсолютно все равно. Они должны точно знать, куда пойти, чтобы получить то, что им положено по закону", - определил ориентиры Игорь Шувалов.

Но знать основные положения постановления все-таки полезно. Напомним, специальные тарифы на льготные перевозки будут действовать в период с 15 мая по 15 сентября 2009 г. включительно, льготные цены установлены с учетом НДС и предусмотрены на билеты в салон эконом-класса.

Тариф установлен в одном направлении, это означает, что билет "туда и обратно", например по маршруту Хабаровск - Москва - Хабаровск, стоит вдвое дороже - 13 тыс. руб., половину этой суммы (6,5 тыс. руб.) пассажир оплачивает самостоятельно, столько же государство доплачивает перевозчику в виде субсидии.

Субсидией могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет включительно и свыше 60 лет, при этом ребенка до 2 лет по-прежнему можно бесплатно взять с собой "на колени", а скидка на билет с предоставлением отдельного места детям до 12 лет составит не менее 25 % специального тарифа. Других скидок не предусмотрено. Также следует помнить, что за 96 часов до вылета авиакомпания получает право реализовать квоту на льготные места по своему усмотрению. А квота составляет 60 кресел в эконом-классе самолета вместимостью более 180 мест, в менее вместительном салоне - 40 кресел.

По словам Олега Белозерова, схема продажи билетов начнет работать с 1 апреля. Федеральное воздушное агентство рассмотрит заявки авиакомпаний на участие в программе и заключит с ними соответствующие договоры, а уполномоченные перевозчики - выпустят прейскурант с установленными ценами на билеты. Однако, как сообщил первый вице-премьер ШУВАЛОВ во Владивостоке, право на субсидирование авиабилетов получат шесть авиаперевозчиков - "Аэрофлот", "Владавиа", "Трансаэро", "Россия" и две региональные авиакомпании Якутии.

И уже в пятницу, 27 марта, "Владивосток Авиа" начала продажу субсидированных билетов. Как сообщила ее пресс-служба, льготные билеты можно приобрести во всех пунктах Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске и других.