Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Началась продажа льготных авиабилетов для пенсионеров и молодежи
Льготные билеты на Запад жители Дальнего Востока смогут купить в кассах аэропортов региона с 1 апреля. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Олег БЕЛОЗЕРОВ во время совещания с дальневосточными губернаторами, которое провел в Хабаровске первый зампред Правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ.
Как пояснил замминистра транспорта РФ, сроки начала продажи билетов по льготным тарифам для дальневосточников продиктованы положениями "Правил предоставления в 2009 году субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении", которые были утверждены 17 марта постановлением Правительства РФ № 231.
В постановлении, на которое указал Олег Белозеров, определены 18 маршрутов, по которым будут организованы льготные перевозки пассажиров из 11 аэропортов Дальнего Востока в центр страны - Москву, Санкт-Петербург и Сочи, обозначены фиксированная стоимость билетов и размер предоставляемой льготы по каждому из направлений, а также условия, на которых авиакомпании будут перевозить пассажиров.
"Она (цена - Прим. "ЗР") взаимоувязана с тарифами компаний на перевозку пассажиров, соответственно увеличить тариф больше, чем указано в постановлении, авиакомпания не может. Только при установлении определенной цены на билет она получит субсидию. Если авиакомпания установит иную цену, субсидию она не получит", - высказал жесткую позицию правительства чиновник Минтранса.
"А если авиакомпания субсидий не получит, то и перевозить никого не будет?", - задал коварный вопрос Игорь Шувалов, обратив внимание ведомства на то, что в адрес Президента МЕДВЕДЕВА и председателя правительства ПУТИНА уже поступают возмущенные обращения от дальневосточников, которым в кассах авиаперевозчиков отказали в предоставлении 50-процентной скидки на билет.
"Это просто безобразие и дискредитация решений, которые мы принимаем. Люди не будут читать постановление правительства, это им абсолютно все равно. Они должны точно знать, куда пойти, чтобы получить то, что им положено по закону", - определил ориентиры Игорь Шувалов.
Но знать основные положения постановления все-таки полезно. Напомним, специальные тарифы на льготные перевозки будут действовать в период с 15 мая по 15 сентября 2009 г. включительно, льготные цены установлены с учетом НДС и предусмотрены на билеты в салон эконом-класса.
Тариф установлен в одном направлении, это означает, что билет "туда и обратно", например по маршруту Хабаровск - Москва - Хабаровск, стоит вдвое дороже - 13 тыс. руб., половину этой суммы (6,5 тыс. руб.) пассажир оплачивает самостоятельно, столько же государство доплачивает перевозчику в виде субсидии.
Субсидией могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет включительно и свыше 60 лет, при этом ребенка до 2 лет по-прежнему можно бесплатно взять с собой "на колени", а скидка на билет с предоставлением отдельного места детям до 12 лет составит не менее 25 % специального тарифа. Других скидок не предусмотрено. Также следует помнить, что за 96 часов до вылета авиакомпания получает право реализовать квоту на льготные места по своему усмотрению. А квота составляет 60 кресел в эконом-классе самолета вместимостью более 180 мест, в менее вместительном салоне - 40 кресел.
По словам Олега Белозерова, схема продажи билетов начнет работать с 1 апреля. Федеральное воздушное агентство рассмотрит заявки авиакомпаний на участие в программе и заключит с ними соответствующие договоры, а уполномоченные перевозчики - выпустят прейскурант с установленными ценами на билеты. Однако, как сообщил первый вице-премьер ШУВАЛОВ во Владивостоке, право на субсидирование авиабилетов получат шесть авиаперевозчиков - "Аэрофлот", "Владавиа", "Трансаэро", "Россия" и две региональные авиакомпании Якутии.
И уже в пятницу, 27 марта, "Владивосток Авиа" начала продажу субсидированных билетов. Как сообщила ее пресс-служба, льготные билеты можно приобрести во всех пунктах Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске и других.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала