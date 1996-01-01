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Силикон спасает жизнь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Когда некая жительница Израиля два года назад прошла процедуру по увеличение груди, она была довольна результатом: силиконовые имплантаты объемом по 400 куб. см придавали ей шарм. Но тогда женщина не могла и представить, что это ценное приобретение в будущем спасет ей жизнь.

В марте 2009 года она вместе с мужем и двумя детьми попала в аварию. Во время лобового столкновения подушка безопасности резко развернулась, ударила пассажирку в грудь и взорвалась. Та закричала от острой боли. Она была уверена, что у нее перелом ребер.

Пострадавшая была доставлена в больницу "А-Эмек" в Афуле. Врачи, обследовавшие женщину, были потрясены: у нее не было не только переломов, которые неизбежны при ударе такой силы, но и сильных ушибов. Во время осмотра было обнаружено и то, что спасло жизнь участнице ДТП: силиконовые имплантаты, которые выполнили роль подушки безопасности. Приняв всю силу удара на себя, они порвались.

Убедившись в том, что "силиконовая грудь" - это не только красиво, но и практично, женщина прошла повторную пластическую операцию, во время которой ей заменили "изношенные" имплантаты на новые.

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